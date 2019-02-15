    • 2019年2月15日

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    传统媒体苦哈哈 中共党报一枝独秀

    星期五, 二月 15, 2019

    网络冲击传统媒体营收已是全球现象，但在中国大陆，停刊或衰落的是市场化媒体，为党喉舌的党报近年来收入反而增长了。研究指出，随着市场化媒体收入大减，它们的批判色彩也越来越淡。

    2019年元旦前后，北京晨报、京郊日报、黑龙江晨报等10余份报纸停刊转型。

    曾任南方周末记者、现为传播研究者的方可成11日在网络发表专文，引用广州中山大学传播与设计学院教授王海​​燕和香港浸会大学新闻系教授史巴克斯（Colin Sparks）的研究论文分析上述现象。

    在中国，传统媒体大多以报业集团的形式出现，通常是围绕一份党报发展起来，同时拥有至少一家市场化媒体。

    党报或市场化报纸都是国有媒体，但是市场化媒体一般拥有更大的报导空间，是出品调查报导的主力军，而党报则更多充当喉舌作用。

    研究指出，尽管市场化媒体不是完全独立自主，但曾有的商业成功，是它们抵抗政治压力的重要本钱。 2012年成为这个现象的分水岭，这一年开始，市场化媒体广告收入急跌。

    一家市场化报纸的资深编辑回忆说，10几年前，当他们的报纸在商业上非常成功的时候，政府官员都是以商量的语气和他们说话：“能不能暂停一下这组批评报导，明年再做？”而现在，指令则是命令式的：“不准做！如果做了，就处罚！没有商量余地。”

    研究认为，市场并没有成为中国新闻业和政府力量对立的砝码，反而促进了媒体管制的加强。因为，一些报纸为了新辟财源，转向提供市民服务，而这些服务大多是和政府机构合作的，媒体和政府之间的关系越来越近，导致批判性色彩越来越淡。

    至于党报为何在网络冲击下收入不减反增，这份研究指出，这是因为党报拥有了多种新的收入来源，包括：各地政府为党报提供了直接的财政补贴，特别是发展新媒体项目来攻占网络舆论；地方政府也在党报上投放了不少推广政绩的形象广告；地方官员通过增订党报的形式，展现自己的政治意识等。

    官方经费的作用不可小觑。研究说，广州日报在2016年一年就获得了人民币3.5亿元补贴。而在反腐高压的政策下，地方官员不敢把钱直接放进自己的口袋，更愿意花在党报广告上可以有利于自己的仕途。

    海外媒体自由亚洲电台引述前贵州大学经济学教授杨绍政说，在中国大陆，所有的媒体都姓“党”，只是部分媒体的市场化程度较高而已，这类报纸停刊对中国共产党来说是好事，因为中共可以把战线收缩，媒体都发出同一个声音，“整个国家思想就统一了”。（中央社）

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