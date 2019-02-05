5G产业展望：15年内为全球增加2.2万亿美元经济值

“5G 构成了世界迈向智能连接时代的重要组成部分，随着物联网、大数据和人工智能的发展，它将成为未来几年经济增长的关键驱动因素。 ” 全球移动通信系统协会（ GSMA ）会长葛瑞德（ Mats Granryd ）表示。

当地时间 2 月 25 日至 28 日，世界移动通信大会（ MWC ）在在巴塞罗那举行。澎湃新闻记者从会上发布的 2019 全球版 GSMA 《移动经济》旗舰报告了解到，随着今年 5G 网络发布和兼容设备数量的增加， 5G 有望在 2025 年占全球移动连接的 15% 。继韩国和美国于 2018 年推出首批商用 5G 之后，全球又有 16 个主要市场将于 2019 年启用商用 5G 网络。全球移动运营商目前每年投资约 1600 亿美元用于扩展和升级 5G 网络。

本月早些时候，思科也预测，到 2022 年， 5G 将成为运营商网络流量使用的重要组成部分，其连接数将超过传统 4G 的三倍之多，预计平均每月 5G 数据流量将达 22GB ，相比之下 4G 的月度流量仅为 8GB 。

全球的厂商都在此次大会上展示自己最新技术与产品， 5G 成为此次大会上最大的亮点。例如，华为、小米等手机厂商在会上宣布在 2019 年第二季度推出 5G 手机：华为 Mate X 搭载业界首款 7 纳米工艺的多模 5G 终端芯片 Balong 5000 蓄势待发；小米联合欧洲运营商 Orange ，打出第一个视频电话； OPPO 携手高通利用最新发布的 5G 手机完成全球首个 5G 视频采访。此外，各国的芯片厂商、运营商也都在会上展出了最新的 5G 方案。 GSMA 认为，计划于上半年和 10 月份推出的几款 5G 手机，将对 5G 的未来产生影响。

葛瑞德指出， 5G 将改变业务并提供一系列令人兴奋的新服务，也有助于缩小连接差距。 “ 未来几年，我们将把超过 10 亿新移民连接到移动互联网，促进在农业，教育和医疗保健领域采用基于移动的工具和解决方案，这将改善全球人民的生活。 ”

2025 年， 5G 占中国市场移动连接数 30%

GSMA 协会代表全球移动运营商的共同关注和权益。此次发布的 GSMA 最新报告显示：到 2025 年， 5G 连接的数量将达到 14 亿，占全球总连接数的 15% 。届时，预计 5G 将占中国市场连接数的 30% 左右。

报告显示， 4G 将在此期间继续保持强劲增长，到 2025 年将占全球连接量的近 60% ，高于 2018 年的 43% ；报告同时提到，一些在 4G 网络中出现的问题，例如用于网络灵活性和边缘计算以实现低延迟性能力，对 5G 的影响并不明显。

报告称，尽管 5G 在更大范围内产生影响力将还需要一些时间，但是如韩国、美国、日本等几大市场将能看到显著增速。

GSMA 预计，手机运营商将在 2018 年到 2020 年投资大约 4800 亿美元，其中一半来自预计在 2020 年推出 5G 的国家。然而，由于大部分 5G 部署将在 2020 年后发生，预计每年支出约 1600 亿美元之上。

预计未来七年，全球移动互联网将增加 7 亿多新用户，其中一半来自亚太地区。到 2025 年，全球移动互联网用户总数将达到 50 亿，超过全球总人口数的 60% 。





报告指出，移动互联网采用的所有四个推动因素：基础设施、承受能力、消费者能力、内容和服务在过去几年中都有改善，其中亚太、中东和北非是得到改善最多的地区。报告预测， 2025 年将出现三个新的智能手机大国，分别是：中国、印度和印度尼西亚。





为全球经济增加 2.2 万亿美元， 5G 在制造业贡献最多

5G 将在未来 15 年内为全球增加 2.2 万亿美元经济值，其中制造业、公用事业、专业和金融服务等关键部门将从 5G 技术中获益最多。

报告提到，世界各地的运营商普遍同意提供增强移动宽带业务面向消费者市场，这将成为早期 5G 部署的核心主张。此外，充分使用物联网及超可靠、低延迟的通信将改造现有的一些行业（如制造业、公用事业、医疗保健、零售、农业和汽车），并在后期获得规模。

根据报告显示， 2018 年全球移动技术和服务为 GDP 的增长贡献了 4.6 个百分点，相当与 3.9 万亿美元的经济增加值。预计到 2023 年，这一贡献将增加到 4.8 万亿美元，因为全球各国越来越多地受益于移动服务的增加带来的生产力和效率的提高。移动生态系统在 2018 年也支持了近 3200 万个就业岗位，并为公共部门的资金增长做出了重大贡献，通过一般税收筹集了超过 5000 亿美元。

影响 5G 覆盖进度的因素





目前看来，有三大因素影响 5G 的覆盖进度： 5G 究竟能带来多少价值、成本考虑、部署依赖性。

报告称，除了要抓住技术改革、战略部署等方面带来的机遇，成本方面由于 5G 网络与前几代固有的异质性，灵活性和自动化截然不同，会受到传统因素，如容量和覆盖范围等的限制，故需要考虑成本问题。

解决了成本问题之后， 5G 时代很可能会看到新车型的推出网络所有权（例如私人 5G 网络），构建网络的新方法（例如使用开放式网络）和新的网络管理方法（例如使用基于 AI 的自动化）。

5G

技术的发展依赖于各方面因素的作用，如支持性政策框架（其中包括频谱）、制造标准和可用的

5G

设备、

5G

采用率等。

5G

采用率将由现行市场情况决定，包括传统网络可用性，可承受性和价值感知。人们普遍认为，

5G

主要是提供更高的数据速度和覆盖率，因此，运营商面临的挑战在于影响消费者对

5G

的看法，这将大力确定其价值。

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