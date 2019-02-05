5G产业展望：15年内为全球增加2.2万亿美元经济值

“5G构成了世界迈向智能连接时代的重要组成部分，随着物联网、大数据和人工智能的发展，它将成为未来几年经济增长的关键驱动因素。”全球移动通信系统协会（GSMA）会长葛瑞德（Mats Granryd）表示。
当地时间2月25日至28日，世界移动通信大会（MWC）在在巴塞罗那举行。澎湃新闻记者从会上发布的2019全球版GSMA《移动经济》旗舰报告了解到，随着今年5G网络发布和兼容设备数量的增加，5G有望在2025年占全球移动连接的15%。继韩国和美国于2018年推出首批商用5G之后，全球又有16个主要市场将于2019年启用商用5G网络。全球移动运营商目前每年投资约1600亿美元用于扩展和升级5G网络。
本月早些时候，思科也预测，到2022年，5G将成为运营商网络流量使用的重要组成部分，其连接数将超过传统4G的三倍之多，预计平均每月5G数据流量将达22GB，相比之下4G的月度流量仅为8GB。
全球的厂商都在此次大会上展示自己最新技术与产品，5G成为此次大会上最大的亮点。例如，华为、小米等手机厂商在会上宣布在2019年第二季度推出5G手机：华为Mate X搭载业界首款7纳米工艺的多模5G终端芯片Balong 5000蓄势待发；小米联合欧洲运营商Orange，打出第一个视频电话；OPPO携手高通利用最新发布的5G手机完成全球首个5G视频采访。此外，各国的芯片厂商、运营商也都在会上展出了最新的5G方案。GSMA认为，计划于上半年和10月份推出的几款5G手机，将对5G的未来产生影响。
葛瑞德指出，5G将改变业务并提供一系列令人兴奋的新服务，也有助于缩小连接差距。“未来几年，我们将把超过10亿新移民连接到移动互联网，促进在农业，教育和医疗保健领域采用基于移动的工具和解决方案，这将改善全球人民的生活。”
2025年，5G占中国市场移动连接数30%
GSMA协会代表全球移动运营商的共同关注和权益。此次发布的GSMA最新报告显示：到2025年，5G连接的数量将达到14亿，占全球总连接数的15%。届时，预计5G将占中国市场连接数的30%左右。
报告显示，4G将在此期间继续保持强劲增长，到2025年将占全球连接量的近60%，高于2018年的43%；报告同时提到，一些在4G网络中出现的问题，例如用于网络灵活性和边缘计算以实现低延迟性能力，对5G的影响并不明显。
报告称，尽管5G在更大范围内产生影响力将还需要一些时间，但是如韩国、美国、日本等几大市场将能看到显著增速。
GSMA预计，手机运营商将在2018年到2020年投资大约4800亿美元，其中一半来自预计在2020年推出5G的国家。然而，由于大部分5G部署将在2020年后发生，预计每年支出约1600亿美元之上。
预计未来七年，全球移动互联网将增加7亿多新用户，其中一半来自亚太地区。到2025年，全球移动互联网用户总数将达到50亿，超过全球总人口数的60%。
报告指出，移动互联网采用的所有四个推动因素：基础设施、承受能力、消费者能力、内容和服务在过去几年中都有改善，其中亚太、中东和北非是得到改善最多的地区。报告预测，2025年将出现三个新的智能手机大国，分别是：中国、印度和印度尼西亚。
为全球经济增加2.2万亿美元，5G在制造业贡献最多
5G将在未来15年内为全球增加2.2万亿美元经济值，其中制造业、公用事业、专业和金融服务等关键部门将从5G技术中获益最多。
报告提到，世界各地的运营商普遍同意提供增强移动宽带业务面向消费者市场，这将成为早期5G部署的核心主张。此外，充分使用物联网及超可靠、低延迟的通信将改造现有的一些行业（如制造业、公用事业、医疗保健、零售、农业和汽车），并在后期获得规模。
根据报告显示，2018年全球移动技术和服务为GDP的增长贡献了4.6个百分点，相当与3.9万亿美元的经济增加值。预计到2023年，这一贡献将增加到4.8万亿美元，因为全球各国越来越多地受益于移动服务的增加带来的生产力和效率的提高。移动生态系统在2018年也支持了近3200万个就业岗位，并为公共部门的资金增长做出了重大贡献，通过一般税收筹集了超过5000亿美元。
影响5G覆盖进度的因素
目前看来，有三大因素影响5G的覆盖进度：5G究竟能带来多少价值、成本考虑、部署依赖性。
报告称，除了要抓住技术改革、战略部署等方面带来的机遇，成本方面由于5G网络与前几代固有的异质性，灵活性和自动化截然不同，会受到传统因素，如容量和覆盖范围等的限制，故需要考虑成本问题。
解决了成本问题之后，5G时代很可能会看到新车型的推出网络所有权（例如私人5G网络），构建网络的新方法（例如使用开放式网络）和新的网络管理方法（例如使用基于AI的自动化）。
5G技术的发展依赖于各方面因素的作用，如支持性政策框架（其中包括频谱）、制造标准和可用的5G设备、5G采用率等。5G采用率将由现行市场情况决定，包括传统网络可用性，可承受性和价值感知。人们普遍认为，5G主要是提供更高的数据速度和覆盖率，因此，运营商面临的挑战在于影响消费者对5G的看法，这将大力确定其价值。
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