欲严控电信5G遭批 法国：不针对华为

当地时间 2 月 6 日，法国参议院表决，反对政府加强控制电信设备的设想，认为 “ 在没有深入研究之前就加强监控，有操之过急之嫌 ” 。





根据法国政府的这份草案，法国国家信息系统安全局将掌管更多的权力，而电信运营商在开展业务时，需要向这一机构申请开绿灯。





法国政府表示，这份草案并不针对任何具体的电信商家，同时认为，加强监管，在不久之后的

5G

时代来临之际非常有必要，因为

“

在汽车联通，智能城市，电信医疗等领域，

5G

都将是至关重要的技术

”

。





法国政府此前表示，加强相关领域的监控，有助于

“

保障移动网络的安全，阻止情报窃取，或者破坏

5G

的行为，而华为正是移动

5G

的强中手

”

。





华为目前作为世界第一大电信设备供应公司，在

2017

年就坐拥超过

810

亿欧元（

1

欧元约合

1.14

美元）的营业额。但目前美国等国家对中国政府是否利用华为的业务来开展间谍活动持有非常怀疑的看法，截至目前没有任何真实证据能够支撑上述猜测。





华为也屡次驳斥这些指控，但美国，澳大利亚，新西兰等已经开始限制华为对其本土

5G

市场的入口，美国同时也呼吁欧盟诸国加入抵制华为的队伍。提案遭到否决之后，法国经济部长勒梅尔（

Bruno Maire

）表示，政府希望强化监管，绝对是

“

出于战略的考量

”

。





如果说法国政府有强化监管的愿望，参议员们则在表示

“

理解政府的担忧立场

”

之际，同时谴责政府想要强化监管，

“

太操之过急

”

，在没有对相关领域进行深入研究，或者对通信运营商与设备提供商进行听证取证之前，就要提交这份草案。





法新社引述德国电信的观点认为，禁止华为进入

5G

市场，将会导致该公司的相关项目部署延迟两年，德国电信的这一观点随后得到了不少电信运营商的认同。





而德国多名部长也在

2

月

6

日开会讨论该如何应对电信领域的安全挑战。





中国电信巨头华为的处境一直备受外界关注。除法国政府外，加拿大也被曝欲禁止华为，但加拿大

Bell

集团的母公司

BCE Inc.

和

Telus Corp.

对此十分担心，并开始向加拿大政府施压。





据加拿大《环球邮报》

2

月

5

日报道，一旦加拿大决定禁止华为，那么

Bell

集团将付出不小的代价，损失惨重，两家公司分别都要损失至少

10

亿加元（

1

加元约合

0.76

美元）。





据了解，分别被华人简称为贝尔的

BCE Inc.

和研科的

Telus Corp.

都是加拿大电信业巨头，在无线网络业务上无疑是龙头老大。这两家公司发言表示，最近几年他们一直采用华为的

5G

技术建网络，而且在未来几年，华为也将是他们的设备供应商之一。另外，他们也都承认，在无线网络中广泛使用了华为的设备。其中贝尔拥有高达

70

％的华为设备，而研科更是接近

100

％。





因此如果加拿大政府决定禁止华为参与未来的无线网络建设，两家公司将付出非常大的代价。（多维新闻）

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