朝鲜称该国今年面临粮食危机 并降低粮食配给量近一半

朝鲜在一份备忘录中警告称，由于遭遇高温、乾旱、洪水和国际制裁，该国 2019 年的粮食缺口约为 140 万吨，并已被迫将国民粮食配给量减少近一半。路透周四看到了这份备忘录。





朝鲜代表团向联合国提交了这份未注明日期的两页备忘录。美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩下周将举行第二次峰会，讨论朝鲜半岛无核化问题。





“ 朝鲜民主主义人民共和国政府呼吁国际组织对这一缺粮情况作出紧急回应， ” 备忘录中称。朝鲜代表团表示，这份备忘录是该国与世界粮食计划署 (WFP) 在去年 11 月 26 日至 12 月 7 日作出联合评估后的后续行动。 WFP 未予置评。





备忘录称，朝鲜去年的粮食产量为 495.1 万吨，较 2017 年减少 50.3 万吨。联合国确认这些数字是在 1 月底提供的政府官方数据，并称朝鲜的粮食产量包括大米，小麦，土豆和大豆。





朝鲜称，将进口 20 万吨粮食，并生产约 40 万吨早期作物，但仍存在食品缺口，从 1 月开始将把粮食配给量从每人每日 550 克削减至 300 克 (10.5 盎司 ) 。





联合国官员和朝鲜的援助组织正在和政府商量， “ 进一步了解食品安全形势对最脆弱人群的影响，以便尽早采取行动解决他们的人道主义需求， ” 联合国秘书长发言人杜加里克 (Stephane Dujarric) 周四称。





他说，由于缺乏资金，在去年被认为需要食品援助的 600 万人口中，联合国和援助组织只能帮助到三分之一。杜加里克说，联合国 2018 年请求获 1.11 亿美元资金，但只得到了四分之一。





杜加里克说，联合国预计总共有

1,030

万人需要食品援助，这几乎是朝鲜人口的一半，约有

41%

的朝鲜人营养不良。

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路透社

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