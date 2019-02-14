美指控前空军女情报员 叛逃伊朗泄露机密

美国司法部今天指控前空军情报人员维特为伊朗担任间谍，宣称她曝露了另一名美国特务的身分，还协助伊朗革命卫队锁定以前的同僚进行网路攻击。





美国官员说， 39 岁的维特（ Monica Witt ）曾任职空军反情报机构多年，但在 2013 年思想逆转叛国通敌，把美国情报活动的资讯交给伊朗。据信她目前仍住在伊朗。

司法部助理部长德梅斯（ John Demers ）宣布起诉维特时说：“这是美国可悲的一天，有个公民背叛了国家。”





他又说：“此案凸显我国情报人员面对的危险，以及我国的敌人会不遗余力发现他们和揭露他们，而且在少数罕见案例中，在最后让他们背叛他们宣誓要保护的国家。”





美国也起诉 4 个为革命卫队（ Revolutionary Guard ）工作的伊朗人，他们使用恶意程式和其他进行骇客攻击的工具，锁定维特以前的同僚发动网路攻击，想要侵入他们的电脑网路。





司法部已对维特和这 4 名伊朗人发出逮捕令，他们目前都逍遥法外。





维特由 1997 至 2008 年在美国空军服役，成为空军反情报机构特别调查局（ Office of Special Investigations ）特工。她离开空军后担任国防和情报机构承包商，但她的政治信念在 2012 年开始转变，当年她曾前往伊朗，参加革命卫队相关团体新视野组织（ New Horizon Organization ）举办的反美会议。





她次年重返伊朗，开始向伊朗官员揭露机密情资，包括有关她以前美国情报机构同僚的情资。





德梅斯说，她还向伊朗方面泄露美国的“极机密情报搜集计划”，以及一名美国情报人员的身分。（中央社）

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