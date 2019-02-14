美指控前空军女情报员 叛逃伊朗泄露机密

美国司法部今天指控前空军情报人员维特为伊朗担任间谍，宣称她曝露了另一名美国特务的身分，还协助伊朗革命卫队锁定以前的同僚进行网路攻击。
美国官员说，39岁的维特（Monica Witt）曾任职空军反情报机构多年，但在2013年思想逆转叛国通敌，把美国情报活动的资讯交给伊朗。据信她目前仍住在伊朗。
司法部助理部长德梅斯（John Demers）宣布起诉维特时说：“这是美国可悲的一天，有个公民背叛了国家。”
他又说：“此案凸显我国情报人员面对的危险，以及我国的敌人会不遗余力发现他们和揭露他们，而且在少数罕见案例中，在最后让他们背叛他们宣誓要保护的国家。”
美国也起诉4个为革命卫队（Revolutionary Guard）工作的伊朗人，他们使用恶意程式和其他进行骇客攻击的工具，锁定维特以前的同僚发动网路攻击，想要侵入他们的电脑网路。
司法部已对维特和这4名伊朗人发出逮捕令，他们目前都逍遥法外。
维特由1997至2008年在美国空军服役，成为空军反情报机构特别调查局（Office of Special Investigations）特工。她离开空军后担任国防和情报机构承包商，但她的政治信念在2012年开始转变，当年她曾前往伊朗，参加革命卫队相关团体新视野组织（New Horizon Organization）举办的反美会议。
她次年重返伊朗，开始向伊朗官员揭露机密情资，包括有关她以前美国情报机构同僚的情资。
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