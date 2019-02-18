美国前国家安全顾问：美国在全球5G投入方面落后于中国

美国前总统奥巴马的国家安全顾问詹姆斯 · 琼斯星期天（ 2 月 17 日）表示，美国在全球推广自己的 5G 科技方面正在落后于中国，而美国官员们现在才刚刚醒悟到 5G 的潜力。





琼斯在奥巴马总统任内担任国家情报总监，他在乔治 W, 布什总统任内出任北约欧洲司令部兼盟军最高司令。





琼斯在慕尼黑安全会议上说，中国政府对 5G 科技的补贴使得中国得以在这方面领先，并且生产价格更低廉的技术。





第五代移动通讯技术 5G 网络被认为是借着新技术的实现，例如无人驾驶汽车和物联网等，彻底改变数字经济，因此美中两国都在努力成为 5G 技术的领导者。琼斯星期天说， 5G 或将是这个世纪对我们影响最大的科技。





去年 11 月，美国华盛顿智库哈德逊研究所的一次研讨会上，有专家指出，中国政府全力支持下，中国在 5G 投入竞赛中领先，美国政府没有对本国企业提供系统性支持。美国必须迅速采取行动，才能保有竞争力并取得领导地位。专家们建议，美国应该调整政策，保证美国公司有能力投入 5G 网络建设，做法包括鼓励运营商合作，放松监管，减税等等。





琼斯星期天对美国 CNBC 电视网记者说： “ 竞争来自中国，不管谁赢了这场竞赛都将在全球占有主导地位，而且中国发出非常吸引人的信息，那就是：我们的 5G 很便宜，很可靠，我们不会在我们的科技上搞圈套。 ”





但是琼斯说，中国没说的说是 “ 我们不分享我们的技术，不提供技术培训，不给你关键知识，不给你加密，不会做你们国家的伙伴。 ”





中国公司，尤其是华为，在

5G

方面正遭遇来自全球的压力。多年来美国禁止华为向美国销售设备，但是包括澳大利亚，新西兰以及日本等一些国家则是在最近几个月才排除华为为他们的

5G

网络提供组件。（美国之音）

Twitter

sgnypost





