    • 2019年2月18日

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    美国前国家安全顾问：美国在全球5G投入方面落后于中国

    星期一, 二月 18, 2019 , , ,

    美国前总统奥巴马的国家安全顾问詹姆斯·琼斯星期天（217日）表示，美国在全球推广自己的5G科技方面正在落后于中国，而美国官员们现在才刚刚醒悟到5G的潜力。

    琼斯在奥巴马总统任内担任国家情报总监，他在乔治W,布什总统任内出任北约欧洲司令部兼盟军最高司令。

    琼斯在慕尼黑安全会议上说，中国政府对5G科技的补贴使得中国得以在这方面领先，并且生产价格更低廉的技术。

    第五代移动通讯技术5G网络被认为是借着新技术的实现，例如无人驾驶汽车和物联网等，彻底改变数字经济，因此美中两国都在努力成为5G技术的领导者。琼斯星期天说，5G或将是这个世纪对我们影响最大的科技。

    去年11月，美国华盛顿智库哈德逊研究所的一次研讨会上，有专家指出，中国政府全力支持下，中国在5G 投入竞赛中领先，美国政府没有对本国企业提供系统性支持。美国必须迅速采取行动，才能保有竞争力并取得领导地位。专家们建议，美国应该调整政策，保证美国公司有能力投入5G网络建设，做法包括鼓励运营商合作，放松监管，减税等等。

    琼斯星期天对美国CNBC电视网记者说：竞争来自中国，不管谁赢了这场竞赛都将在全球占有主导地位，而且中国发出非常吸引人的信息，那就是：我们的5G很便宜，很可靠，我们不会在我们的科技上搞圈套。

    但是琼斯说，中国没说的说是我们不分享我们的技术，不提供技术培训，不给你关键知识，不给你加密，不会做你们国家的伙伴。

    中国公司，尤其是华为，在5G方面正遭遇来自全球的压力。多年来美国禁止华为向美国销售设备，但是包括澳大利亚，新西兰以及日本等一些国家则是在最近几个月才排除华为为他们的5G 网络提供组件。（美国之音）
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