三星Galaxy S10“抢跑” 5G和折叠屏抢先发布

在被公众经历了半年的猜测后，三星终于在美国旧金山发布了 Galaxy S10 系列，与此同时，其旗下首款折叠屏智能手机 Galaxy Fold 和第一款 5G 商用机也在发布会现场亮相。





Galaxy S10 旗舰系列站稳高端阵营

本次三星的常规旗舰 Galaxy S10 系列在外形上与此前曝光的基本上保持了一致，均采用挖孔屏的设计。今年一共有三款 S10 系列手机，分别为 Galaxy S10 、 Galaxy S10+ 以及 Galaxy S10e 。





三星 Galaxy S10 正面搭载了一块 6.1 英寸，比例为 19:9 的 AMOLED 挖孔屏， 550ppi 。三星 Galaxy S10+ 则是搭载了一块 6.4 英寸比例为 19:9 的 AMOLED 挖孔屏， 438ppi 。

摄像头方面， Galaxy S10 和 Galaxy S10+ 的后置镜头均采用了三摄组合，分别是 1200 万像素长焦 +1200 万像素广角 +1600 万像素超广角镜头，其中超广角镜头有 123° 大视野。

硬件配置方面，两款 Galaxy S10 均采用了旗舰级别的高通骁龙 855 移动平台，以及三星自主研制的三星猎户座 9820 处理器。

值得注意的是，由于 S10+ 采用了更大的屏幕，在电池容量方面也达到了 4100mAh ，而 S10 则为 3400mAh ，并且都支持无线快充技术。

值得一提的是，今年新推出的性价比产品 Galaxy S10e ，其屏幕尺寸为 5.8 英寸，但依旧采用了自家的 AMOLED 材质的屏幕，仅仅是对后置摄像头进行了减配，处理器没有缩水。

从定位和配置上来看，它们都采用了全新的解锁方式 ; 其中 Galaxy S10 和 Galaxy S10+ 首次采用了超声波指纹识别技术，而三星 Galaxy S10e 则是搭载了侧边指纹识别技术。

折叠屏手机竞争加速

去年，三星在 SDC2018 开发者大会上就向我们展示了其折叠屏手机的原型机，今天它的消费者版本 “Galaxy Fold” 也正式与大家见面。





据悉，和原型机一样， Galaxy Fold 也同样搭载了一块 Infinity Flex Display 屏幕，在机身外侧覆盖有一块 4.6 英寸 21 ： 9 比例 840×1960 分辨率显示屏， PPI 达到了 420 。而 Galaxy Fold 内部则具备两块对折的 AMOLED 屏幕，展开后屏幕尺寸达到 7.3 英寸，整机的屏幕比例为 4.2 ： 3 ，分辨率为 1536×2152 ，像素密度则与外屏保持一致。三星表示该折叠技术花了 7 年的时间才开发出来，折叠处采用铰链设计。

同时配备 7nm 芯片，辅以 12GB RAM 以及 512GB 的存储，其中存储芯片采用最新的 UFS3.0 标准。此外，三星 Galaxy Fold 共配备了两块电池，电池总容量共 4380mAh 。

而在应用程序适配方面， Galaxy Fold 官方称它一次可以在屏幕上平铺运行三个应用程序。 “App Continuity” 功能是应用程序在屏幕显示的一种方式。当把手机展开式，它会在大屏幕上自动打开应用程序。

三星方面表示，目前已与 Facebook 、 Alphabet 和微软等企业合作，为其热门应用开发特殊版本，以适应新的手机显示屏。

据悉， Galaxy Fold 将在 2019 年 4 月 26 日发售，售价 1980 美元起 ( 约合人民币 1.3 万元 ) ，有四种颜色可选：宇宙黑、太空银、火星绿和天空蓝。

三星移动部门总裁高东真 (DJ Koh) 在发布会上表示， “ 三星正在开启一个手机的新类别，尽管刚刚开始，但这是为了我们能够恢复增长而必须要做的。 ”

外媒指出，这款折叠屏手机将帮助三星与苹果、华为等友商展开新一轮竞争。在行业整体销量出现下滑之际，新机型的出现显示的是各家厂商做产品的综合制造实力与创新能力。

不过，市场研究公司 Creative Strategies 分析师卡罗琳娜 · 米拉内西 (Carolina Milanesi) 表示，对于三星的主要消费者群体来说，这款折叠屏手机是一款非常小众的产品。

“ 三星在试图向大众展示市场的走向，但同时他们也该意识到，并非每个消费者都做好准备了。 ” 她说。

而 Strategy Analytics 主管琳达 • 隋 (Linda Sui) 也表示，由于市场容量较小，三星的折叠屏手机在短时间内不会立即转化为营收增长。不过尽管如此，她认为这款手机的发布对三星和智能手机行业来说都是一件激动人心的事情。

三星推首款商用 5G 手机

此外，除了发布三星旗舰产品 Galaxy 10 系列以外，三星还推出了旗下首款 5G 商用版本手机。据了解，它采用了一颗高通骁龙 855 处理器，外挂基带骁龙 X50 支持 5G 网络，支持 6GHz 以下、 28/39GHz 毫米波频段，但仅限 NSA 非独立组网模式，同时通过内置基带骁龙 X24 支持 2G/3G/4G ，最高 LTE Cat.20 ，下行 2.0Gbps ，上行 150Mbps ，七载波聚合。作为三星首款 5G 机型，将搭载 6.7 英寸屏幕、配备 3D 深度感应摄像头、内置 4500mAh 电池。

5G 合作运营商方面，三星主要罗列了欧洲方面的，包括德国 Deutsche Telekom 、英国 EE 、法国 Orange 、瑞士 Sunrise/Swisscom 、意大利 TIM/Vodafone 、西班牙 Telefonica ，而在美国由 Verizon 限时独占，其他地区不详。

外媒指出，这家韩国电子产品制造商推出的 5G 版手机，似乎是抢在了即将在 2019 世界移动大会 ( 以下简称 “MWC2019”) 上发布 5G 手机的众厂商的前面。

目前，来自中国的华为、 OPPO 、 LG 、小米、一加、中兴等诸多厂商都表示会在 MWC2019 上展示自己的 5G 产品及相关设计理念。

市场研究公司 Strategy Analytics 的数据显示， 2018 年全球智能手机出货量同比下降 5% ，是该行业有史以来第一次出现全年下滑。尽管三星去年仍以 20.4% 的市场份额位居全球第一，但出货量较 2017 年同比下降 8.3% 。

而在全球最大的智能手机市场中国，近年来华为、小米、 OPPO 等本土品牌正在迅速崛起。而在三星经历 Note7 爆炸事件后，三星手机一直未能走出阴霾，在中国市场份额从鼎盛时期的 20% 以上跌至不到 2% 。

对于三星而言，

2019

也将会是一个关键的年份

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它不仅需要继续挑战

iPhone

在高端市场的地位，同时也需要捍卫自己在更大市场中的领先地位。（环球网）

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