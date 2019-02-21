三星Galaxy S10“抢跑” 5G和折叠屏抢先发布

在被公众经历了半年的猜测后，三星终于在美国旧金山发布了Galaxy S10系列，与此同时，其旗下首款折叠屏智能手机Galaxy Fold和第一款5G商用机也在发布会现场亮相。
Galaxy S10旗舰系列站稳高端阵营
本次三星的常规旗舰Galaxy S10系列在外形上与此前曝光的基本上保持了一致，均采用挖孔屏的设计。今年一共有三款S10系列手机，分别为Galaxy S10、Galaxy S10+以及Galaxy S10e。
三星Galaxy S10正面搭载了一块6.1英寸，比例为19:9的AMOLED挖孔屏，550ppi。三星Galaxy S10+则是搭载了一块6.4英寸比例为19:9的AMOLED挖孔屏，438ppi。
摄像头方面，Galaxy S10和Galaxy S10+的后置镜头均采用了三摄组合，分别是1200万像素长焦+1200万像素广角+1600万像素超广角镜头，其中超广角镜头有123°大视野。
硬件配置方面，两款Galaxy S10均采用了旗舰级别的高通骁龙855移动平台，以及三星自主研制的三星猎户座9820处理器。
值得注意的是，由于S10+采用了更大的屏幕，在电池容量方面也达到了4100mAh，而S10则为3400mAh，并且都支持无线快充技术。
值得一提的是，今年新推出的性价比产品Galaxy S10e，其屏幕尺寸为5.8英寸，但依旧采用了自家的AMOLED材质的屏幕，仅仅是对后置摄像头进行了减配，处理器没有缩水。
从定位和配置上来看，它们都采用了全新的解锁方式;其中Galaxy S10和Galaxy S10+首次采用了超声波指纹识别技术，而三星Galaxy S10e则是搭载了侧边指纹识别技术。
折叠屏手机竞争加速
去年，三星在SDC2018开发者大会上就向我们展示了其折叠屏手机的原型机，今天它的消费者版本“Galaxy Fold”也正式与大家见面。
据悉，和原型机一样，Galaxy Fold也同样搭载了一块Infinity Flex Display屏幕，在机身外侧覆盖有一块4.6英寸21：9比例840×1960分辨率显示屏，PPI达到了420。而Galaxy Fold内部则具备两块对折的AMOLED屏幕，展开后屏幕尺寸达到7.3英寸，整机的屏幕比例为4.2：3，分辨率为1536×2152，像素密度则与外屏保持一致。三星表示该折叠技术花了7年的时间才开发出来，折叠处采用铰链设计。
同时配备7nm芯片，辅以12GB RAM以及512GB的存储，其中存储芯片采用最新的UFS3.0标准。此外，三星Galaxy Fold共配备了两块电池，电池总容量共4380mAh。
而在应用程序适配方面，Galaxy Fold 官方称它一次可以在屏幕上平铺运行三个应用程序。“App Continuity”功能是应用程序在屏幕显示的一种方式。当把手机展开式，它会在大屏幕上自动打开应用程序。
三星方面表示，目前已与Facebook、Alphabet和微软等企业合作，为其热门应用开发特殊版本，以适应新的手机显示屏。
据悉，Galaxy Fold 将在2019年4月26日发售，售价1980美元起(约合人民币1.3万元)，有四种颜色可选：宇宙黑、太空银、火星绿和天空蓝。
三星移动部门总裁高东真(DJ Koh)在发布会上表示，“三星正在开启一个手机的新类别，尽管刚刚开始，但这是为了我们能够恢复增长而必须要做的。”
外媒指出，这款折叠屏手机将帮助三星与苹果、华为等友商展开新一轮竞争。在行业整体销量出现下滑之际，新机型的出现显示的是各家厂商做产品的综合制造实力与创新能力。
不过，市场研究公司Creative Strategies分析师卡罗琳娜·米拉内西(Carolina Milanesi)表示，对于三星的主要消费者群体来说，这款折叠屏手机是一款非常小众的产品。
“三星在试图向大众展示市场的走向，但同时他们也该意识到，并非每个消费者都做好准备了。”她说。
而Strategy Analytics主管琳达•隋(Linda Sui)也表示，由于市场容量较小，三星的折叠屏手机在短时间内不会立即转化为营收增长。不过尽管如此，她认为这款手机的发布对三星和智能手机行业来说都是一件激动人心的事情。
三星推首款商用5G手机
此外，除了发布三星旗舰产品Galaxy 10系列以外，三星还推出了旗下首款5G商用版本手机。据了解，它采用了一颗高通骁龙855处理器，外挂基带骁龙X50支持5G网络，支持6GHz以下、28/39GHz毫米波频段，但仅限NSA非独立组网模式，同时通过内置基带骁龙X24支持2G/3G/4G，最高LTE Cat.20，下行2.0Gbps，上行150Mbps，七载波聚合。作为三星首款5G机型，将搭载6.7英寸屏幕、配备3D深度感应摄像头、内置4500mAh电池。
5G合作运营商方面，三星主要罗列了欧洲方面的，包括德国Deutsche Telekom、英国EE、法国Orange、瑞士Sunrise/Swisscom、意大利TIM/Vodafone、西班牙Telefonica，而在美国由Verizon限时独占，其他地区不详。
外媒指出，这家韩国电子产品制造商推出的5G版手机，似乎是抢在了即将在2019世界移动大会(以下简称“MWC2019”)上发布5G手机的众厂商的前面。
目前，来自中国的华为、OPPO、LG、小米、一加、中兴等诸多厂商都表示会在MWC2019上展示自己的5G产品及相关设计理念。
市场研究公司Strategy Analytics的数据显示，2018年全球智能手机出货量同比下降5%，是该行业有史以来第一次出现全年下滑。尽管三星去年仍以20.4%的市场份额位居全球第一，但出货量较2017年同比下降8.3%。
而在全球最大的智能手机市场中国，近年来华为、小米、OPPO等本土品牌正在迅速崛起。而在三星经历Note7爆炸事件后，三星手机一直未能走出阴霾，在中国市场份额从鼎盛时期的20%以上跌至不到2%。
对于三星而言，2019也将会是一个关键的年份——它不仅需要继续挑战iPhone在高端市场的地位，同时也需要捍卫自己在更大市场中的领先地位。（环球网）
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