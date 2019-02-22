英官员称无证据 华为进行恶意活动

美国以防范网络间谍等理由，在全球发出封杀华为，但遭其重要盟友英国率先打脸。英国国家网络安全中心（ NCSC ）行政总裁马丁（ Ciaran Martin ）周三首度表示，未发现华为进行任何恶意活动的证据，又相信英国有能力控制使用华为设备的风险。这意味着英国可能不把华为排除出该国的 5G 网络建设中。华为创办人任正非接受美媒访问时重申，华为没有也不会参与任何搜集情报的活动。





马丁周四在比利时布鲁塞尔一个会议上表示，去年七月，英国国家网络安全中心发现华为产品在保安和工程方面出现问题，但那些只是制定安全标准的问题，与美国所指中国政府可透过华为秘密盗取资料无关。马丁又说，至今并未收过华为涉及任何恶意活动的证据，又透露英国政府未决定如何制定国家 5G 网络的保安政策，最快下月会完成审核建设 5G 网络的安全政策评估。





作为美国的主要盟友，以及情报分享网络“五眼联盟”（包括美国、英国、澳洲、加拿大、纽西兰）的成员，英国对华为的任何决定，将对其他美国盟友及西方国家造成深远影响。





欧盟执委会主管数码事务的高层官员恩席普（ Andrus Ansip ）表示，即便没有华为从事间谍活动证据，欧盟仍应评估使用华为设备的风险，毕竟华为服从中国情报部门的法律。





中国外交部发言人耿爽昨天重申， 5G 技术不是某个或某几个国家的专属，中方希望各国能基于自己独立判断，作出符合自身利益，也符合时代潮流的选择。





美国上月向华为副董事长孟晚舟提出刑事起诉及引渡要求，加拿大司法部最迟三月一日要决定是否批准举行引渡聆讯。英文《南华早报》昨引述中国国家创新与发展战略研究会秘书长助理谢茂松预计，随着中美的紧张关系降温，孟晚舟可望于四或五月获释。





近日频繁接受外媒专访的华为创办人任正非，周三接受美国哥伦比亚广播公司（

CBS

）访问时，再次否认华为曾参与间谍活动。他指出，华为从来没有参与搜集情报活动，更不容许任何员工这样做。如果华为设备真的有安装“后门”，以美国的科技一定会探测得到。他重申，即使中国的法律要求华为这样做，他也会断然拒绝。（星岛日报）

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