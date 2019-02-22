亚股下跌 全球经济前景恶化抵消贸易乐观情绪影响

亚洲股市周五下跌，因全球经济前景恶化的影响超过了中美贸易谈判取得进展的迹象。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数盘初小幅走高，但更多市场开盘后转跌，跌幅为 0.1% 。









在周一受有关贸易谈判的乐观情绪提振大涨后，中国主要股指再度下跌，因投资者对中国经济增长缓慢感到忧心，而且迹象显示，中国政府把降息仅当作扶助经济的最后手段。





中国 1 月 70 个大中城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为九个月最低，因整体经济趋疲令房地产市场进一步承压。













澳洲股市涨 0.4% 。





ING 亚太首席经济学家兼研究主管 Rob Carnell 表示，中美贸易谈判以及美联储对进一步加息态度谨慎，近几日为股票等风险资产提供了支撑。





但美联储更为鸽派、以及达成某种贸易协议的预期已被消化，贸易情势的发展 “ 不会像一周、几周或几个月前那样对市场产生巨大的影响， ” 他表示。





即便如此，投资者继续密切关注美国和中国在华盛顿进行的贸易谈判，目前距离美国提高中国商品进口关税的期限仅有一周多一点的时间。





路透周三独家报导称，美国和中国原则上已经开始就贸易争端中最为棘手的议题研拟承诺纲要。谈判官员就结构性议题草拟了六项谅解备忘录。这有助于提振投资者的信心。





白宫周四表示，美国总统特朗普周五将在白宫会见中国国务院副总理刘鹤。





在贸易谈判之际，美国周四公布的最新数据显示，其经济前景也乌云笼罩。





美国商务部周四公布，扣除飞机的非国防资本财订单下降 0.7% 。该数据被视为是企业资本支出计划的近似指标。

此外，费城联邦储备银行公布 2 月制造业活动指数从 1 月的 17.0 降至负 4.1 ，为 2016 年 5 月以来首次呈现萎缩。





澳新银行 (ANZ) 分析团队在一份晨报中指出， “ 尽管全球制造业疲弱，服务业活动看来更为乐观。不过制造业和服务业分道扬镳的情形难以持久。 ”





“ 制造业有很强的乘数效应，暗示服务业面临下档风险，尤其是在欧洲。此外，威胁制造业的贸易不确定性需要被解决。 ”





周五指标 10 年期美债收益率小跌至 2.6842% ，投资人对贸易谈判进展乐观情绪的提振作用消退。周四时收报 2.688% 。





两年期美债收益率下跌至 2.5224% ，美国收盘价为 2.529% 。





** 澳元反弹 **





澳元反弹，周四时因路透有关中国大连海关禁止进口澳洲煤炭的报导而挫跌逾 1% 。





澳洲央行总裁洛威周五表示，他不会过早认定此举是针对澳洲。澳洲总理莫里森周五称，中国大连港禁止进口澳洲煤炭，并不能说明两国关系恶化。





洛威另外说，明年上调利率可能是适当的，这番话也帮助提振澳元。





美元 / 日圆 JPY= 小涨至 日圆；欧元 / 美元 EUR= 微升报 美元。 110.731.1337





美元指数持稳于 96.602 。





美国原油期货小跌 0.2% 报每桶 56.85 美元。布兰特原油期货也跌 0.2% 报 66.92 美元。





金价继周四跌逾

1%

后出现反弹，现货金上涨约

0.2%

报每盎司

1,326.30

美元。

(

路透社

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