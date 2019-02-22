印度拒给巴基斯坦运动员发签证 遭国际奥委会制裁

据国际奥委会（ IOC ）周四表示，由于印度政府拒绝给两名巴基斯坦运动员发放签证，导致其无法入境，参加在印度举行射击世界杯比赛，国际奥委会将对印度实施制裁。





据报道国际奥林匹克委员会（ IOC ）周四表示，由于巴基斯坦射击运动员的签证被印度拒签，因此国际奥委会取消了在印度新德里举办的国际奥委会相关赛事上的全部奥运会配额（比赛胜利者将直接获得参加奥运会的资格）。国际射击运动联合会主席拉基米尔 · 利辛在新德里的射击世界杯开幕式上说： “ 国际奥委会通知我们，本届射击世界杯将不分配奥运会配额，因为巴基斯坦运动员没有获得签证。国际奥委会要求我们在其他的世界杯比赛上分配奥运会配额。 ”





国际奥委会表示，印度拒绝给巴基斯坦运动员发放签证违反了奥运章程中的规定。利辛称 “ 意识到这个问题后，我们在最后一刻做了大量努力，与印度当局进行了磋商，尽管如此，我们还是没有找到能让巴基斯坦代表团能够按时入境印度参加比赛的解决方案。 ” 与此同时，印度全国步枪协会（ NRAI ）周三表示，它将坚持服从印度政府的任何决定，而不愿意进一步阐述这一问题。此次在新德里举行的射击世界杯比赛是 2020 年东京奥运会的一场资格赛，共有来自 58 个国家的 500 名射手参加，原本将选出 16 名运动员直接获得参与东京奥运会的资格。





声明中还指出，国际奥委会执行委员会决定暂停与印度奥委会和政府就该国未来可能申办的体育和奥运相关活动进行磋商。除此之外，国际奥委会还敦促所有的国际体育联合会不要在印度举办活动，也不要授予印度任何比赛的主办权，除非该国政府提供

“

明确的书面保证

”

，确保所有运动员都能入境。根据法新社的报道，印度此前表示有兴趣申请举办

2032

年奥运会和

2030

年亚运会。

Twitter

sgnypost





