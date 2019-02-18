西班牙军舰在直布罗陀驱离商船 英国政府：可笑

据英国国家通讯社报道，英国直布罗陀政府表示，一艘配备了武器的西班牙军舰当地时间 17 日在直布罗陀海域驱离商船。在脱欧谈判胶着之际，英西主权之争再次引发关注。





无线电通讯录音显示，西班牙军舰船员要求锚定商船离开 “ 西班牙海域 ” 。





直布罗陀政府发言人说： “ 这些可笑的游戏只会制造麻烦。 ” 他表示，英国对直布罗陀海域拥有无可争议的主权，且受到全世界和联合国海洋法公约认可。 “ 看起来，有些西班牙海军士兵依然认为他们可以凌驾于国际法之上。这可能是近来西班牙政坛极端主义热潮的反映。 ”

为回应西班牙军舰的行动，英国皇家海军舰艇已部署军事力量。直布罗陀政府声明称： “ 皇家海军已在事发海域部署汽艇和橡皮艇。在受到皇家海军挑战后，西班牙军舰沿直布罗陀海岸缓慢行驶，船上武器未被覆盖且有人操控。 ”

此外，直布罗陀政府要求被驱离的商船留在原地，并表示其将在采取下一步行动前对此次事件进行全方位考虑。

直布罗陀海峡位于西班牙最南部和非洲西北部之间。

1713

年乌得勒支条约签订后，西班牙将直布罗陀割让给英国，自此一直是英国的海外领土。

2013

年起，西班牙要求收回直布罗陀，并与英国展开多次对话。根据

2017

年的脱欧谈判指导方针，在直布罗陀问题上，脱欧协议必须获得马德里和伦敦双方的一致同意。

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