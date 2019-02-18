中国滴滴出行计划进军智利及秘鲁 争夺优步版图

根据聘雇讯息及一名公司主管透露，中国网约车龙头滴滴出行计划进军拉丁美洲几个成长最快的市场，挑战美国对手优步。





根据对领英 (LinkedIn) 上的讯息分析显示，滴滴出行已调动在中国的多位高层主管，以带领在智利及秘鲁等市场的扩张，最近几周开始在这几国发布司机业务、危机管理、营销、业务发展人事的广告。





滴滴出行加大扩张的行动若取得成功，将使优步在拉丁美洲的前路更加辛苦。拉丁美洲是优步成长最快的区域之一，而且优步正在为今年稍晚股票上市作准备。





滴滴出行与优步已在巴西及墨西哥短兵相接，以更高的工资及红利吸引司机加入。去年 1 月滴滴出行买下巴西同业 99 。





滴滴出行在智利的公关事务经理 Felipe Contreras 称公司已延揽了一位来自智利手机公司 WOM 的高管，主掌与政府往来和公共政策运作。 Contreras 先前是优步智利的公司沟通主管。





Contreras 证实该公司推出上述计划，他对路透说公司的目标是在智利成为 “ 市场领先者 ” 。在智利，优步、西班牙 Cabify 和希腊 Beat 等业者每日载送数以千计乘客。





Contreras 说，滴滴出行还在衡量推出本地服务的时间，他说 “ 我们还在规划与招募阶段。 ”





智利政府尚未通过规范共乘应用的法律，因此优步、 Cabify 和 Beat 的驾驶游走于法律灰色地带，时不时被警察因无照营业开出罚单。





该项法规还处于委员会待审阶段，需经过智利国会两院批准，这个程序可能得花上一年时间。





Contreras

说，滴滴出行推出的时间

“

不一定

”

需等到国会批准该法规。

“

我们在研究所有变量因素，

”

他说。

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路透社

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