中国人爱吃榴莲 马来西亚森林遭殃

由于愈来愈多的中国人爱吃榴莲，马来西亚的森林已受到威胁。





榴莲，这种气味浓臭，久久味道散不开的椭圆形水果，目前被指是导致马来西亚出现新一波去森林化的罪魁祸首。





据法新社

2

月

6

日报道，马来西亚当局为饱足中国人的这项口腹之欲，大肆铲平部分森林，栽种榴莲树。环保人士担忧，这将威胁到当地生物种类的多样性。





据报道，榴莲，这个重量

1

公斤至

3

公斤不等的水果生长在东南亚，被视为

“

水果之王

”

，它有着奶油质般的果肉，以及法国蓝霉菌奶酪般的浓臭气味，许多人受不了。





因此当地许多旅馆都禁止旅客携带榴莲进入房间，新加坡甚至禁止携带进入地铁里，搭乘飞机更不在话下。





不过，榴莲在中国愈来愈畅销，消费者趋之若鹜，这也让马来西亚榴莲出口商喜出望外。





根据环保人士指出，为了满足许多中国人爱吃榴莲的需求，马来西亚栽种榴莲的农民如今放弃了小面积的栽种，改成大范围栽种，也因此严重导致了新一波的去森林化现象。





在马来西亚中部的劳勿地区，整片热带雨林森林被砍伐，为的就是栽种榴莲树给中国人吃。





负责这项榴莲栽种计划的公司

Harvest

对于法新社的询问，表示不予评论。不过根据环保协会

PEKA

指出，地方政府在一个过去是保护区的地点，批准该公司进行砍伐、栽种。环保人士担心，这可能会破坏如：老虎、大象等许多动物的栖息地。





据报道，

2018

年的前

8

个月，马来西亚向中国出口榴莲的营业额是

2017

年的两倍，达

180

万美元。（多维新闻）

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