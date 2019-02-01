亚股升至四个月高位 寄望特习会达成贸易协议

亚洲股市周五升至四个月高位，因寄望美中两国领导人将达成贸易协议，而且美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 看起来几乎已经放弃进一步升息的计划。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数上升 0.1% 。该指数 1 月上涨 7.2% ，表现出色。日本股市日经指数 0.5% 。 明晟亚太地区除日本指数上升。该指数月上涨，表现出色。日本股市日经指数 .N225 上扬





美国总统特朗普周四表示，他近期将与中国国家主席习近平会晤，以达成全面的贸易协议，美国贸易代表报告称中美双方为期两天的高级别贸易磋商取得了 “ 实质性 ” 进展。





特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤时表示，他对美中达成 “ 有史以来最大的协议 ” 持乐观态度。





该乐观气氛因白宫的坚持而有所冷却。白宫周四表示，特朗普将 3 月 1 日视为与中国达成贸易协议的硬期限，称届时如果不能达成协议，美国对中国商品的关税将会提高。





“ 分析师大都仍深深怀疑在这种时间框架下能否达成真正的贸易协议， ” 澳洲联邦银行 (CBA) 分析师在报告中表示。





“ 自这些磋商由政界高层而非贸易官员进行以来，我们的悲观情绪有所减弱， ” 他们补充称。 “ 双方也有达成重大协议的动力，而且动力无疑在增强。 ”













标普 500 指数 1 月上涨 7.9% ，创 2015 年 10 月来最佳月度表现，而且是 1987 年来最佳 1 月表现。





据路孚特 (Refinitiv) 数据，在已经公布业绩的 210 家标普 500 指数成分股中， 71% 的获利优于预估。





股市此前已经受到美联储改变立场的鼓舞。美联储本周放弃了进一步升息的计划，令许多人感到意外。





投资者目前消化今年可能会降息的可能性约为 33% 。





美国两年期公债收益率本周迄今下跌了 13 个基点，如果保持跌势，可能创出 2010 年 1 月以来的最大单周跌幅。









德国央行总裁魏德曼周四在一份异常悲观的展望报告中称，德国经济成长放缓的程度和持续时间将超过先前的预期。这番话使得欧元受挫。





油价走升，美国原油期货上涨

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