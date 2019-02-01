亚股升至四个月高位 寄望特习会达成贸易协议

亚洲股市周五升至四个月高位，因寄望美中两国领导人将达成贸易协议，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)看起来几乎已经放弃进一步升息的计划。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.1%。该指数1月上涨7.2%，表现出色。日本股市日经指数.N225上扬0.5%。
美国总统特朗普周四表示，他近期将与中国国家主席习近平会晤，以达成全面的贸易协议，美国贸易代表报告称中美双方为期两天的高级别贸易磋商取得了“实质性”进展。
特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤时表示，他对美中达成“有史以来最大的协议”持乐观态度。
该乐观气氛因白宫的坚持而有所冷却。白宫周四表示，特朗普将3月1日视为与中国达成贸易协议的硬期限，称届时如果不能达成协议，美国对中国商品的关税将会提高。
“分析师大都仍深深怀疑在这种时间框架下能否达成真正的贸易协议，”澳洲联邦银行(CBA)分析师在报告中表示。
“自这些磋商由政界高层而非贸易官员进行以来，我们的悲观情绪有所减弱，”他们补充称。“双方也有达成重大协议的动力，而且动力无疑在增强。”
道琼工业指数.DJI下滑0.06%。
标普500指数1月上涨7.9%，创2015年10月来最佳月度表现，而且是1987年来最佳1月表现。
据路孚特(Refinitiv)数据，在已经公布业绩的210家标普500指数成分股中，71%的获利优于预估。
股市此前已经受到美联储改变立场的鼓舞。美联储本周放弃了进一步升息的计划，令许多人感到意外。
投资者目前消化今年可能会降息的可能性约为33%。
美国两年期公债收益率本周迄今下跌了13个基点，如果保持跌势，可能创出2010年1月以来的最大单周跌幅。
那对美元造成拖累，不过美元周五已脱离低点。美元兑日圆JPY=本周以来累计已跌0.6%，目前报在108.85日圆，在108.50附近寻获一些支撑。
美元指数周五略升，报95.558，部分是因为欧元兑美元EUR=拉回到1.1446美元。
德国央行总裁魏德曼周四在一份异常悲观的展望报告中称，德国经济成长放缓的程度和持续时间将超过先前的预期。这番话使得欧元受挫。
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