    • 2019年2月1日

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    亚股升至四个月高位 寄望特习会达成贸易协议

    星期五, 二月 01, 2019 , , ,

    亚洲股市周五升至四个月高位，因寄望美中两国领导人将达成贸易协议，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)看起来几乎已经放弃进一步升息的计划。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.1%。该指数1月上涨7.2%，表现出色。日本股市日经指数.N225上扬0.5%

    美国总统特朗普周四表示，他近期将与中国国家主席习近平会晤，以达成全面的贸易协议，美国贸易代表报告称中美双方为期两天的高级别贸易磋商取得了实质性进展。

    特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤时表示，他对美中达成有史以来最大的协议持乐观态度。

    该乐观气氛因白宫的坚持而有所冷却。白宫周四表示，特朗普将31日视为与中国达成贸易协议的硬期限，称届时如果不能达成协议，美国对中国商品的关税将会提高。

    分析师大都仍深深怀疑在这种时间框架下能否达成真正的贸易协议，澳洲联邦银行(CBA)分析师在报告中表示。

    自这些磋商由政界高层而非贸易官员进行以来，我们的悲观情绪有所减弱，他们补充称。双方也有达成重大协议的动力，而且动力无疑在增强。

    乐观情绪支撑标普500指数.SPX周四涨0.86%。纳斯达克指数.IXIC跳涨1.37%Facebook(FB.O)大涨近11%

    道琼工业指数.DJI下滑0.06%

    标普500指数1月上涨7.9%，创201510月来最佳月度表现，而且是1987年来最佳1月表现。

    据路孚特(Refinitiv)数据，在已经公布业绩的210家标普500指数成分股中，71%的获利优于预估。

    股市此前已经受到美联储改变立场的鼓舞。美联储本周放弃了进一步升息的计划，令许多人感到意外。

    投资者目前消化今年可能会降息的可能性约为33%

    美国两年期公债收益率本周迄今下跌了13个基点，如果保持跌势，可能创出20101月以来的最大单周跌幅。

    那对美元造成拖累，不过美元周五已脱离低点。美元兑日圆JPY=本周以来累计已跌0.6%，目前报在108.85日圆，在108.50附近寻获一些支撑。

    美元指数周五略升，报95.558，部分是因为欧元兑美元EUR=拉回到1.1446美元。
    德国央行总裁魏德曼周四在一份异常悲观的展望报告中称，德国经济成长放缓的程度和持续时间将超过先前的预期。这番话使得欧元受挫。

    油价走升，美国原油期货上涨0.22美元或0.4%报每桶54.01美元。(路透社)

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