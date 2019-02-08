遭间谍指控 华为高管：震惊而可笑

在美国政府施压下，英法等国家先后禁止华为参与其

5G

网络建设，并指控有关设备是用作间谍用途。

华为副总裁兼驻欧代表刘康反驳表示，对指控感到震惊及可笑。





具体我中央社当地时间

2

月

8

日报道，刘康在比利时首都布鲁塞尔演说时表示，华为近来遭部分国家和政客穷追猛打，这些无的放矢的指控时而令人震惊，时而感到可笑。把华为公司排除在市场之外并不意味著网络安全。

“

例如，美国的网络是不是因為不使用华為设备就是最安全的网络呢？并不是

”

。





刘康表示，多年来，华为制造的设备通过很多重要监管机构和电信运营商的严格审查，包括德国电信、英国电信、沃达丰、法国

ORANGE

公司等欧洲主流电信运营商。





刘康称，网络安全应当是一个技术问题，而不是意识形态问题。技术问题总能通过正确的方法解决，而意识形态问题则不一样。一些西方国家和媒体一直对华为公司的所有权性质和公司治理多有臆测。而华为是由员工参股的中国民营企业，华为从未损害任何客户或国家的利益。





刘康又透露，华为启动了了专门提升软件工程能力的项目，未来

5

年将在该项目上投入

20

亿美元。此外，华为下月将在布鲁塞尔启用一个网络安全中心。





据报道称，目前华为在欧洲有超过

1.2

万名员工，其中

70%

以上来自当地。

2018

年，华为在欧洲採购的商品和服务价值超过

63

亿美元。（多维新闻）

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