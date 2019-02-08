印度留学生：想追寻“美国梦” 却遭“钓鱼执法”

据英国广播公司（ BBC ） 2 月 8 日报道，上月有 129 名留美印度学生因就读一所由美国国土安全部设立的假大学 —— 法明顿大学而被捕。这起针对留学生的 “ 钓鱼执法 ” 事件发生后，许多涉案的印度学生都感到恐慌，其中就包括 Veeresh （化名）。 “ 我不知道该相信什么。我认为这是谣言，但第二天所有的新闻网站都在报道这个消息。我彻底迷茫了。 ” 由于担心被捕， Veeresh 已于 2 月 4 日乘机返回印度。

Veeresh 于 2016 年在加州西北理工大学毕业并获得硕士学位，但该大学已经失去科学、技术、工程和数学（ STEM ）认证。毕业后开始工作的 Veeresh 在得知自己获得学位的学校失去认证后，便决定报名参加另一所获得认证的大学 —— 这样他就能继续工作。

“ 当时有朋友告诉我法明顿大学，称该校拥有 STEM 认证，并让我与一名招募人员联系。如今推荐我申请的朋友已被逮捕。我在 2017 年 10 月决定报名参加，因为我没有别的选择。 ” 他说，这让他有时间申请 H1B 签证（非移民签证，允许美国公司雇佣熟练的外国人 ）。在申请该校时， Veeresh 尽其所能来验证学院的真实性和学术实力：访问该校的网站、从官方途径了解该校的认证、将申请文件与其他大学朋友的文件进行比较，都没有发现任何问题。

据了解，这所假冒的法明顿大学在包装上十分逼真，网站域名还带有教育机构特有的 “ 。 edu” 标识，网站宣传本科生的学费为每年 8500 美元，研究生的学费为每年 1.1 万美元。它甚至还有一个伪造的社交媒体 “ 脸书 ” 网页，这些都让学生很难将这所学校与所谓的 “ 假大学 ” 联系在一起。

Veeresh 表示，通过几次询问，没有发现任何可疑的地方，因此他选择支付学费，并等待课程的开始。

对此，美国国务院否认像 Veeresh 这样的学生可能被骗。 “ 所有报名法明顿大学的学生都知道该校没有教师，也没有线上线下课程，并且意识到他们犯下的罪行是企图以欺诈手段留在美国， ” 一位发言人告诉《印度教徒报》。

Groovy 海外教育顾问公司创始人 Bhaskar Pulinati 表示，期望能够在美国获得高收入工作是大多数留学生的动力。 “ 超过 90% 的留学生都在寻求获得 ‘ 绿卡 ’ 的途径。在这过程中，他们很少关心大学的声誉， ” 他补充道。 “ 对于许多印度学生来说，追梦的首要任务就是去美国， ” 位于印度第六大城市海得拉巴的留学顾问 Sirisha Singavaram 说 。 “ 我们确实收到那些迫切想要去美国工作的印度申请者询问他们的文件是否可以被 ‘ 编辑 ’ 为学生的请求，这样他们就能在美国大学注册，但我们都会拒绝这样的请求。现在最大的问题是大多数学生不了解申请或签证流程，最终过分依赖经纪人和顾问，这也加大了他们落入 ‘ 钓鱼执法 ’ 或假大学圈套的几率。 ”

据了解，法明顿大学成立于 2015 年，工作人员均来自美国国土安全部，旨在吸引那些曾以学生签证前往美国的外国人，在学业结束后或学业中转学到假大学，然后通过他们获得工作许可证。事实上，这种做法在美国留学界相对常见，以至于美国官员将这类大学称为 “ 签证工厂 ” ，将这种操作方式称为 “ 付费停留 ” 计划。 2011 年，因欺骗留学生数十万美元以换取非法签证，位于加州的三谷大学被联邦官员关闭。 2018 年，同样位于加州的硅谷大学也因类似原因被关闭。早在 2013 年，美国移民部门官员也曾设立假大学 —— 北新泽西大学，并于 2016 年逮捕 21 人，其中大部分来自印度和中国。





不过，此次大规模的 “ 钓鱼执法 ” 行动已引发一场外交争端 。 BBC 表示，有印度官员声称，这些学生可能受到执法机构的欺骗。而美国的一些移民倡导者也认为，有无辜的外国人被政府俘虏。但美国政府否认这一说法，称这些印度学生是故意在假机构注册已获得 “ 签证福利 ” 。

为追寻 “ 美国梦 ” ， Veeresh 贷款 150 万卢比（ 21 ， 000 美元）来支付他的教育费用。第一所大学花费 3 万美元，在法明顿大学注册又花费 2 万美元，在得知法明顿大学是移民局的 “ 套路 ” 后，他不得不向朋友借钱买票逃离。目前，他仍未告诉父母他为什么回来。 “ 他们认为我正在度假。但如果他们知道真相，我怕他们会崩溃。 ” 他的父母是农民， Veeresh 原本希望通过在美国的工作收入帮助家里 。 “ 我们家没有土地和房子，我是唯一的儿子，想照顾我的父母。 所以才贷款去美国留学，希望找个好工作，为家人在印度买个房子。这样的结局让人难以接受。 ”

Veeresh

正在海德拉巴寻找工作，但他仍然希望回到美国。

“

为实现拥有自己房子并能够照顾父母的梦想，我想过几年再回到美国寻找机会。

”

Twitter

sgnypost





