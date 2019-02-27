美国称欧洲正在领会其关于华为风险的警告

美国国务院负责网络空间和国际通讯及信息政策的副助理国务卿斯特雷耶 (Robert L. Strayer) 周二表示，欧洲政府正在领会美国的讯息，即中国华为 [HWT.UL] 让通讯网路暴露于安全风险。





斯特雷耶是美国派往巴塞罗那世界移动通信大会的代表团成员，代表团设法说服政府和和电讯业者，跟进美国规避华为设备的作法。





“ 大家正在领会我们对来自中国的这种技术内含的安全风险的看法， ” 斯特雷耶表示。





“ 我们成功说服这些政府和我们合作，考虑他们未来的基础设施面临的这些威胁， ” 斯特雷耶对记者表示。





美国警告称，如果将华为作为供应商， 5G 设备可能被中国政府用于间谍活动。一些电信专家认为， 5G 设备比过去的技术更容易遭到攻击。





华为迅速成长为全球最大的电信设备生产商，并成为许多欧洲运营商的移动通信网络和 5G 计划合作伙伴。该公司否认其技术构成安全风险。





美国还宣称华为违反了其对伊朗的制裁规定，并窃取知识产权。斯特雷耶表示， “ 我们知道华为本身就是两面派并进行欺骗。 ”





华为轮值董事长郭平周日在巴塞罗那重申该公司的立场，即公司过去从没有、未来也绝不会允许任何国家透过其设备进行间谍活动。





尽管对华为的审查加强，但并没有间谍活动的证据被公开提出。不过仍有几个西方国家已限制华为进入本国市场。





在被问及有什么证据显示华为安装了所谓的后门时，斯特雷耶提到英国政府于去年 7 月发布的一份报告。





这份报告认为，华为设备的技术与供应链问题让国家电信网络暴露在新的安全风险之下。英国情报官员此后已表示，他们能够控制相关风险，并且没发现间谍活动的证据。





在被问到英国做出没有发现安装明显后门的结论时，斯特雷耶回答称，

“

其实我认为问题在于：你是想使用有可能被中国政府利用的系统，还是更加安全的替代产品？

”(

路透社

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