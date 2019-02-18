美军官：超千名IS成员从叙逃往伊拉克 带两亿现金

“ 在过去 6 个月，有超过 1000 名 ‘ 伊斯兰国 ’ 战士正从叙利亚逃亡伊拉克，可能带着两亿美金。 ” 美国有线电视新闻网 17 日援引一匿名美军官消息报道说。





报道称，如今，美军在叙利亚正从物理层面消灭极端组织 “ 伊斯兰国 ” ，有超过 1000 名 “ 伊斯兰国 ” （ IS ）武装分子在过去 6 个月内可能从叙利亚逃往伊拉克西部的山区和沙漠，以躲避 “ 最后的战役 ” 。他们可能还携带了 2 亿美元现金。自本月 9 日开始，美国支持的由叙利亚库尔德武装主导的 “ 叙利亚民主军 ” 开始对 IS 在叙东部的据点发动最后攻势。

该报还援引另一位官员的说法称，该组织中的一些武装分子也被认为是 “ 基地 ” 组织的前成员。

美国支持的由叙利亚库尔德武装主导的 “ 叙利亚民主军 ”16 日称，他们已将 IS 武装分子围困在方圆 700 平方米的土地上，即将取得打击极端组织的最终胜利。

本月早些时候，负责美国中东军事行动的美国中央司令部司令约瑟夫 · 沃特尔估计， “ 伊斯兰国 ” 武装分子仍剩 2 至 3 万人。一份去年夏天公布的美国国防部报告也估计称，伊拉克境内 IS 武装分子的数目约在 15500 至 17100 之间，而在叙利亚这一数字约为 14000 人。

报道还提到，在谈及如何定义

“

伊斯兰国

”

的失败时，美国一位高级外交官近日表示，失败不仅仅意味着从物理层面消灭

“

伊斯兰国

”

，而是要消灭其网络，包括其资金来源，为其提供武器或藏身之处的人。

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