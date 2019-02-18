    • 2019年2月18日

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    美军官：超千名IS成员从叙逃往伊拉克 带两亿现金

    星期一, 二月 18, 2019

    在过去6个月，有超过1000伊斯兰国战士正从叙利亚逃亡伊拉克，可能带着两亿美金。美国有线电视新闻网17日援引一匿名美军官消息报道说。

    报道称，如今，美军在叙利亚正从物理层面消灭极端组织伊斯兰国，有超过1000伊斯兰国IS）武装分子在过去6个月内可能从叙利亚逃往伊拉克西部的山区和沙漠，以躲避最后的战役。他们可能还携带了2亿美元现金。自本月9日开始，美国支持的由叙利亚库尔德武装主导的叙利亚民主军开始对IS在叙东部的据点发动最后攻势。
    　　
    该报还援引另一位官员的说法称，该组织中的一些武装分子也被认为是基地组织的前成员。
    　　
    美国支持的由叙利亚库尔德武装主导的叙利亚民主军”16日称，他们已将IS武装分子围困在方圆700平方米的土地上，即将取得打击极端组织的最终胜利。
    　　
    本月早些时候，负责美国中东军事行动的美国中央司令部司令约瑟夫·沃特尔估计，伊斯兰国武装分子仍剩23万人。一份去年夏天公布的美国国防部报告也估计称，伊拉克境内IS武装分子的数目约在1550017100之间，而在叙利亚这一数字约为14000人。
    　　
    报道还提到，在谈及如何定义伊斯兰国的失败时，美国一位高级外交官近日表示，失败不仅仅意味着从物理层面消灭伊斯兰国，而是要消灭其网络，包括其资金来源，为其提供武器或藏身之处的人。

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