美军官：超千名IS成员从叙逃往伊拉克 带两亿现金

“在过去6个月，有超过1000名‘伊斯兰国’战士正从叙利亚逃亡伊拉克，可能带着两亿美金。”美国有线电视新闻网17日援引一匿名美军官消息报道说。
报道称，如今，美军在叙利亚正从物理层面消灭极端组织“伊斯兰国”，有超过1000名“伊斯兰国”（IS）武装分子在过去6个月内可能从叙利亚逃往伊拉克西部的山区和沙漠，以躲避“最后的战役”。他们可能还携带了2亿美元现金。自本月9日开始，美国支持的由叙利亚库尔德武装主导的“叙利亚民主军”开始对IS在叙东部的据点发动最后攻势。
该报还援引另一位官员的说法称，该组织中的一些武装分子也被认为是“基地”组织的前成员。
美国支持的由叙利亚库尔德武装主导的“叙利亚民主军”16日称，他们已将IS武装分子围困在方圆700平方米的土地上，即将取得打击极端组织的最终胜利。
本月早些时候，负责美国中东军事行动的美国中央司令部司令约瑟夫·沃特尔估计，“伊斯兰国”武装分子仍剩2至3万人。一份去年夏天公布的美国国防部报告也估计称，伊拉克境内IS武装分子的数目约在15500至17100之间，而在叙利亚这一数字约为14000人。
报道还提到，在谈及如何定义“伊斯兰国”的失败时，美国一位高级外交官近日表示，失败不仅仅意味着从物理层面消灭“伊斯兰国”，而是要消灭其网络，包括其资金来源，为其提供武器或藏身之处的人。
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