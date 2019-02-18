彭斯警告土耳其:若向俄购买S-400 美不会袖手旁观

美国副总统彭斯日前警告土耳其，不要继续购买俄罗斯的 S-400 防空系统，否则美国必然有所动作。

据美国《军事时报》报道，彭斯在慕尼黑安全会议上发言时表示， “ 要是北约盟国向我们的对手购买武器，我们绝不会袖手旁观；如果我们的盟友依赖东方的军备，我们就无法保证西方的防御 ” 。





一名美国军事官员透露，美国将 2 月 15 日作为对土耳其的最后期限，如果土耳其不停止对俄罗斯的军购程序，美国就立即停止对土耳其的 “ 爱国者 ” 防空导弹出售计划。该官员说： “ 我们对土耳其表达得很清楚，选了 S-400 ，就不会收到爱国者。 ”

报道称，美国向土耳其推销的 “ 爱国者 ” 系统总价约为 35 亿美元。

土耳其总统府发言人卡林此前曾表示，安卡拉可以购买美国的 “ 爱国者 ” 防空导弹，但是这并不会影响土耳其购买俄罗斯 S-400 防空导弹的意向。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，土耳其可能购买美国防空导弹系统与俄罗斯向土耳其供应 S-400 系统没有关系，俄土合同将继续执行。

俄土关系的走近引发美国和北约不满，美国此前威胁土耳其，如果继续购买俄罗斯

S-400

防空导弹，美国就要停止向土方交付

F-35

战斗机。

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