    • 2019年2月18日

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    彭斯警告土耳其:若向俄购买S-400 美不会袖手旁观

    星期一, 二月 18, 2019

    美国副总统彭斯日前警告土耳其，不要继续购买俄罗斯的S-400防空系统，否则美国必然有所动作。
    　　
    据美国《军事时报》报道，彭斯在慕尼黑安全会议上发言时表示，要是北约盟国向我们的对手购买武器，我们绝不会袖手旁观；如果我们的盟友依赖东方的军备，我们就无法保证西方的防御

    一名美国军事官员透露，美国将215日作为对土耳其的最后期限，如果土耳其不停止对俄罗斯的军购程序，美国就立即停止对土耳其的爱国者防空导弹出售计划。该官员说：我们对土耳其表达得很清楚，选了S-400，就不会收到爱国者。
    　　
    报道称，美国向土耳其推销的爱国者系统总价约为35亿美元。
    　　
    土耳其总统府发言人卡林此前曾表示，安卡拉可以购买美国的爱国者防空导弹，但是这并不会影响土耳其购买俄罗斯S-400防空导弹的意向。
    　　
    俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，土耳其可能购买美国防空导弹系统与俄罗斯向土耳其供应S-400系统没有关系，俄土合同将继续执行。
    　　
    俄土关系的走近引发美国和北约不满，美国此前威胁土耳其，如果继续购买俄罗斯S-400防空导弹，美国就要停止向土方交付F-35战斗机。

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