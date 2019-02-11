北约秘书长:北约谋求放弃核武 但先等中俄先放弃

俄罗斯卫星通讯社 2 月 10 日报道，北约秘书长斯托尔滕贝格称，北约反对核武器，但如果俄中不放弃的话，北约不会放弃自己的核武库。





北约新闻处在推特上援引斯托尔滕贝格的话称： “ 北约的目标是无核武器的世界。但如果北约放弃自己全部核武器，而同时俄罗斯、中国和其他国家保留或扩大自己的核武库的话，世界不会变得更安全。 ”

此前斯托尔滕贝曾表示，北约并未期望北约盟国作为对围绕中导条约局势的回应，在欧洲部署更多核武器。美国总统特朗普上周表示，华盛顿 2 月 2 日起开始启动退出《中导条约》的程序。国务卿蓬佩奥表示， “ 如果俄罗斯在 6 个月期限内不能充分地、可核查地重新遵守条约规定 ” ，那么这项条约将被废除。

普京

2

月

2

日在会见俄外长拉夫罗夫与国防部长绍伊古时表示，针对美国退出《中导条约》的做法，俄罗斯将采取对等回应措施，也将暂时退出这一条约。普京指出，俄罗斯不应也不会卷入耗资巨大的军备竞赛。他还说，俄方就裁军问题提出的所有建议摆在桌面上且谈判大门仍旧敞开着，但他要求未来不要再提议就此问题举行会谈。

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