华为被封，爱立信诺基亚迎头赶上

瑞典电信制造商爱立信（ Ericsson ）和芬兰电信公司诺基亚（ Nokia ）分别表示，封杀华为，并不意味着欧洲 5G 网络建设一定会拖延滞后。两家公司都表示，尽管管理严格，他们已经开始提供商业使用的 5G 设备。





这两家公司都是中国华为科技的竞争对手。彭博新闻社说，之前有欧洲运营商警告说，华为是世界上最大的网络设备供应商，一旦封杀华为，将会延迟他们的 5G 网络建设计划。





诺基亚公司发言人曼根（ Eric Mangan ） 17 日表示，诺伊亚有能力将任何用户的 4G 设备提升到 5G ，目前已经在为包括美国在内的客户建设新的基础设施，公司迄今签署了 18 项 5G 商业网络无线电 (radio) 合约。





爱立信首席执行官鲍毅康（ Borje Ekholm ） 15 日发布新闻稿也表示，全世界都在谈论 5G 网络之际，爱立信已经开始忙着为用户建设首批 5G 网络了，而且公司已经在欧洲、澳大利亚和亚洲地区部署了以商业设备为基础的 5G 运行网络。





鲍毅康表示，欧洲在 5G 网络的建设上可能落后，但落后的原因不是欧洲的服务商拿不到适当的技术，而是缺乏频谱（ spectrum ）。他批评地区政府对频谱实行高收费和严格管理拖了未来网络发展的后腿，具体例证就是欧洲大部分国家已经很长时间没有进行频谱拍卖了。





诺基亚的曼根也承认，欧洲运营商目前缺乏推进 5G 网络的技术能力，但表示 “ 欧洲采纳 5G 网络的障碍是 5G 生态系统依然在开发之中，而且与其他地区相比，（欧洲）缺乏有执照的频谱（ spectrum ）。





鲍毅康同时表示， “ 我们（爱立信）的重点目标是提供具有竞争性的解决方案和为我们的客户提供创造价值的科技。这是公司实现长期可持续发展的不二法门。为了取得 5G 网络的优势，我们过去两年中已经雇佣了四千名工程师从事研发。 ”





鲍毅康强调说，

“

竞争是创新之母。我们的产业也同样如此。制造商之间为开发未来网络科技一直都在开展积极的竞争

”

。（美国之音）

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