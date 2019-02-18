特朗普宣布进入紧急状态 众议院司法委员会发起调查

国总统特朗普周五宣布进入国家紧急状态，以便在没有国会批准的情况下为修筑美墨边境墙争取资金。民主党称此举违宪，誓言将发起挑战。





特朗普的行动绕过了国会，旨在兑现其竞选承诺，即在美国与墨西哥边境修筑隔离墙。他坚称边境墙是阻止将犯罪和毒品带入美国的非法移民所必需的。





数小时后，德州的三位土地所有人提起诉讼，称特朗普这一决定违反美国宪法，且计划中的边境墙将侵犯他们的财产权。





加州和纽约州均表示，他们也计划提起诉讼。





特朗普宣布进入紧急状态后数小时，民主党控制的众议院的司法委员会表示，已就紧急状态宣告展开调查。





在致特朗普的函件中，委员会中的民主党员要求涉入此行动的白宫和司法部官员出席一场听证会。他们还要求提供关于紧急状态声明决定的法律文件，截止日期为下周五。





“ 我们认为您宣布进入紧急状态显示丝毫不顾我国宪法体系中的三权分立、以及您自身的职责， ” 该函件表示，签署者包括司法委员会主席 Jerrold Nadler 及其他民主党要员。





周五特朗普还签署了一项跨党派政府支出法案，该法案将提供资金给几个本来可能在周六关门的机构，以避免政府部分停摆。





拨款法案代表特朗普在立法上的挫败，因该法案没有为他拟议的边境墙提供资金 -- 这是特朗普与民主党在国会僵持数周的焦点。





特朗普在白宫玫瑰园回应记者时没有提及该项议案。





他曾要求国会在为联邦机构拨款的议案中提供 57 亿美元做为筑墙资金，结果引发美国政府去年 12 月至今年 1 月部分关门长达 35 天的历史纪录，不但伤害到美国经济，也挫低了特朗普的民意支持率。





特朗普改以宣布国家紧急状态为筑墙寻求资金的策略，恐使其与民主党人陷入一场长期的立法和法律战；甚至共和党党内对此也看法分歧，许多人周五表达出极为保留的态度。





特朗普宣布进入紧急状态后，美国众议院议长佩洛希 (Nancy Pelosi) 和参议院民主党领袖舒默 (Chuck Schumer) 立即做出了回应。





特朗普承认他的命令将面临长期法律战。





“

我预期会被人提告。我不应该被告

...

我们将在最高法院赢得胜利，

”

他说。

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路透社

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