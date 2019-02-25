特金会前夕朝鲜警告特朗普不要听从美方怀疑论者

在朝鲜领导人金正恩乘坐火车穿过中国前往越南，准备与美国总统特朗普举行第二次峰会之际，朝鲜周日警告特朗普不要听从美国的批评人士，他们企图干扰双方改善关系。





八个月前两位领导人在新加坡举行首次峰会之后，他们将于周三和周四在河内再次会晤。双方在新加坡承诺致力于实现朝鲜半岛的无核化。





但首次峰会达成了措辞模糊的协议，并未产生任何实际成果，美国民主党参议员和安全官员警告特朗普，不要与朝鲜达成一个无助于遏制其核野心的协议。





朝鲜中央通讯社称，这种反对旨在颠覆谈判。





“ 如果现任美国政府要看别人的脸色、听信其他人的话语，可能会认为美国与朝鲜改善关系、促进世界和平的梦想已经破碎，从而与宝贵的历史机遇失之交臂， ” 朝中社在一篇评论文章中指出。





特朗普政府已施压朝鲜放弃核武计划，然后才能获得美方的任何让步。朝鲜核武计划与导弹能力对美国构成威胁。





但在最近几天，特朗普暗示美方立场可能有所软化，称如果朝鲜无核化进程取得有意义的进展，他会很愿意取消制裁。





特朗普还表示，他并不着急，而且没有给出朝鲜实现无核化的紧迫时间表，暗示美国采取了较为循序渐进和对等的方式，而这也是朝鲜一直以来比较希望的。





朝鲜还希望美方给出安全保证，并正式宣布 1950-53 年朝鲜战争结束。





特朗普周日称，他和金正恩预期将在本周的峰会中取得进一步进展，并再次承诺无核化将有助朝鲜发展经济。





他还表示，中国国家主席习近平一贯支持特金会。 “ 中国最不希望看到的，就是邻国拥有大规模核武器。 ”





** 特朗普嘲笑批评者 **





特朗普对那些批评他处理朝鲜问题方式的人嗤之以鼻。





“ 看着那些多年来都失败的人太有趣了，他们什么都没得到，还告诉我如何与朝鲜进行谈判。但不管怎么说还是谢谢！ ” 他在推特上说。





在众议院三个主要委员会担任主席的民主党人上周致信特朗普，批评政府隐瞒与朝鲜谈判的信息。





“ 有充分理由怀疑金正恩是否致力于朝鲜无核化， ” 他们写道。





朝中社谈及美国对朝鲜武器的恐惧时表示，如果本周会谈无果而终， “ 美国人民将永远无法消除让他们恐慌的安全威胁 ” 。





周日早上，朝中社证实金正恩已经乘坐专列火车离开平壤前往越南，随行官员中包括其胞妹金与正。





关于这次美朝峰会安排的细节尚未公布。

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路透社

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