特朗普推迟对中国商品加征关税时间 称双方谈判富有成效

美国总统特朗普周日表示，他将推迟对中国商品加征关税的时间，归功于双方贸易谈判取得进展，并称如果继续取得进展，他和中国国家主席习近平将达成协议。





特朗普原本计划，如果双方周五之前还达不成协议，则美国将把 2,000 亿美元中国输美商品的关税税率从 10% 提高至 25% 。





特朗普在推特上发文称，双方谈判在一系列领域都取得进展，包括知识产权保护、技术转让、农业、服务和汇率等。





作为会谈结果，他表示： “ 我将推迟美国原定于 3 月 1 日实施的加征关税计划。如果双方取得更多进展，我们计划在海湖庄园举行习近平与我的峰会，以达成协议。对美国和中国来说，这是个非常好的周末！ ”





海湖庄园是位于佛罗里达州的特朗普的私人庄园，特朗普与习近平曾在此会晤。





推后加征关税是自去年宣布为期 90 天的贸易战停火期以来，双方寻求突破性进展的最明确信号。市场可能将此视为中美贸易争端落幕的信号，从而欢声雷动。这场贸易争端已干扰数千亿美元的商品贸易，并拖慢全球经济增长。





根据一位熟悉谈判情况的消息人士，延续至周末的磋商中，美国与中国协商人士周日讨论了如何实施潜在贸易协议这一棘手问题，双方之前在导致分歧的结构性问题方面取得进展。





消息人士还表示，双方还讨论了关税和大宗商品等问题。





美国官员周五称，谈判将延长至周末，此前双方谈判人员达成汇率协议。





双方寻求弭平围绕中国国企待遇、补贴、强制技术移让和网络窃密等方面的歧见。





中美两国在执行机制方面仍未达成一致。华府希望能有一个强有力的机制确保中国的改革承诺得以落实完成；北京方面则坚持其所说的 “ 公平客观的 ” 进程。另一位知悉谈判情况的消息人士表示，截至周六，执行机制仍是谈判的一大难点。





特朗普周五表示，达成协议的

“

希望很大

”

，而且他可能将

3

月

1

日的最后期限延长并推进与习近平会面。

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路透社

)

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