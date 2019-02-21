乌总统：俄乌或全面战争 应剥夺俄安理会否决权

乌克兰总统彼得 • 波罗申科当地时间 2 月 20 日表示，俄罗斯大规模军事力量集中在乌克兰边境附近，俄乌关系紧张局势升级到全面战争水平或将成为现实。与此同时，他还再次呼吁剥夺俄罗斯在联合国安理会的否决权。





据国际文传通讯社 2 月 20 日报道，波罗申科当天在联合国大会一般性辩论发言中表示，军事专家已明确判断出目前位于俄乌边境的大规模武装力量具备打击性进攻能力，且与防御毫无关系，这是俄方正在为两国开战做准备，现在有必要监测俄乌边界局势。

他在发言中强调，包括非法武装分子在内，目前位于俄乌边境的俄武装部队总人数超过 8.7 万。同时，欧洲安全与合作组织特别观察团在 2018 年就多次记录了越过俄乌边境的军事装备车队，而乌克兰政府此前并未监测到该部分军备力量的踪迹。他还称，俄罗斯为了掩盖在顿巴斯的武器和军事装备供应，正在阻止欧安组织特别观察团在俄乌边境的调查活动。

与此同时，波罗申科在发言中重申： “ 也许现在是时候剥夺俄罗斯否决权了，那怕只是在谈到俄乌问题时呢？ ” 他认为，剥夺俄罗斯否决权是 “ 正确而合理的做法 ” 。此外，波罗申科还在发言中呼吁俄罗斯履行《明斯克协议》。





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