印度斥巨资造6艘先进潜艇 引进外国技术本国生产

印媒称，印度国防部发言人表示，印度国防部当地时间1月31日批准一笔4000亿印度卢比预算，将在印度政府的“战略伙伴关系”模式下，为印度海军建造6艘先进潜艇，以加强印度海军的水下部队战力。
据《印度斯坦时报》网站2月1日报道，这将是印度国防采购委员会根据“战略伙伴关系”模式推进的第二项军备制造计划，目的是刺激推动印度政府的“印度制造”计划。
报道称，来自俄罗斯、法国、德国和瑞典的造船厂，正考虑与印度的造船厂合作，以争取这笔潜艇订单。
印度国防部发言人说，通过转让设计与设备技术和必要的整套技能建造6艘潜艇，将可为印度现有的潜艇设计与制造生态系统，提供重要的推动力。
发言人表示，首个在“战略伙伴关系”模式下实施的军备制造案，是国防采购委员会2018年8月批准建造111架海军通用直升机案，以取代海军过时老旧的“猎豹”直升机。
该发言人还补充说，在“战略伙伴关系”模式下建造军备，是由印度本土的合作伙伴与军备原始外国制造商合作，在印度建立生产设施制造军备。
报道称，除直升机和潜艇外，印度也计划在“战略伙伴关系”模式下制造战斗机和装甲车。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost