    • 2019年2月2日

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    印度斥巨资造6艘先进潜艇 引进外国技术本国生产

    星期六, 二月 02, 2019

    印媒称，印度国防部发言人表示，印度国防部当地时间131日批准一笔4000亿印度卢比预算，将在印度政府的战略伙伴关系模式下，为印度海军建造6艘先进潜艇，以加强印度海军的水下部队战力。

    据《印度斯坦时报》网站21日报道，这将是印度国防采购委员会根据战略伙伴关系模式推进的第二项军备制造计划，目的是刺激推动印度政府的印度制造计划。
    　　
    报道称，来自俄罗斯、法国、德国和瑞典的造船厂，正考虑与印度的造船厂合作，以争取这笔潜艇订单。
    　　
    印度国防部发言人说，通过转让设计与设备技术和必要的整套技能建造6艘潜艇，将可为印度现有的潜艇设计与制造生态系统，提供重要的推动力。
    　　
    发言人表示，首个在战略伙伴关系模式下实施的军备制造案，是国防采购委员会20188月批准建造111架海军通用直升机案，以取代海军过时老旧的猎豹直升机。
    　　
    该发言人还补充说，在战略伙伴关系模式下建造军备，是由印度本土的合作伙伴与军备原始外国制造商合作，在印度建立生产设施制造军备。
    　　
    报道称，除直升机和潜艇外，印度也计划在战略伙伴关系模式下制造战斗机和装甲车。

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