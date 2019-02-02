印度斥巨资造6艘先进潜艇 引进外国技术本国生产

印媒称，印度国防部发言人表示，印度国防部当地时间 1 月 31 日批准一笔 4000 亿印度卢比预算，将在印度政府的 “ 战略伙伴关系 ” 模式下，为印度海军建造 6 艘先进潜艇，以加强印度海军的水下部队战力。





据《印度斯坦时报》网站 2 月 1 日报道，这将是印度国防采购委员会根据 “ 战略伙伴关系 ” 模式推进的第二项军备制造计划，目的是刺激推动印度政府的 “ 印度制造 ” 计划。

报道称，来自俄罗斯、法国、德国和瑞典的造船厂，正考虑与印度的造船厂合作，以争取这笔潜艇订单。

印度国防部发言人说，通过转让设计与设备技术和必要的整套技能建造 6 艘潜艇，将可为印度现有的潜艇设计与制造生态系统，提供重要的推动力。

发言人表示，首个在 “ 战略伙伴关系 ” 模式下实施的军备制造案，是国防采购委员会 2018 年 8 月批准建造 111 架海军通用直升机案，以取代海军过时老旧的 “ 猎豹 ” 直升机。

该发言人还补充说，在 “ 战略伙伴关系 ” 模式下建造军备，是由印度本土的合作伙伴与军备原始外国制造商合作，在印度建立生产设施制造军备。

报道称，除直升机和潜艇外，印度也计划在

“

战略伙伴关系

”

模式下制造战斗机和装甲车。

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