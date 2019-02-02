特朗普接受纽约时报专访:当总统少赚钱但爱这工作

当美国总统少赚了 “ 很多钱 ” 、必须要修美墨边境墙、自己不是穆勒 “ 通俄门 ” 调查的目标，美国总统特朗普在接受美国媒体专访时谈到了内政外交、是否继续参选总统等各类话题。

应特朗普的邀请，《纽约时报》于 1 月 31 日在白宫椭圆形办公室对特朗普进行专访。特朗普此前多次在 Twitter 上发文指责该报为 “ 堕落的 ” 媒体。

墙必须修

在引发了联邦政府停摆长达 35 天的美墨边境墙预算问题上，特朗普重申了自己的立场： “ 我们会把墙修好。 ”

从去年 12 月开始，特朗普和民主党之间就 57 亿美元美墨边境墙预算问题僵持不下，导致了美国历史上持续时间最长的联邦政府停摆。直至上周五，特朗普签署临时拨款法案暂停停摆，才让联邦政府得以运作到 2 月 15 日。





但临时拨款案中并未包括边境墙的预算，而国会众议院议长、民主党人佩洛西一直对美墨墙保持强硬立场。

在周四的访谈中，特朗普谈到了对佩洛西的不满。他称自己之前与佩洛西相处很好， “ 但现在，我觉得不会这样了，我认为她正在严重伤害这个国家 ” 。

特朗普称，如果佩洛西不同意边境墙的预算，那其他的努力都是 “ 浪费时间和精力 ” ， “ 最终我会把桌子布置好 ” 。

在被问到是否会通过宣布全国紧急状态来强行通过预算时，特朗普给出的答案是 “ 走着瞧 ” 。

同样也在周四，佩洛西在接受媒体采访时重申，今年国会不会通过任何有关边境墙预算的立法。

“ 我爱这份工作 ”

在谈到当美国总统的感受时，特朗普称自己为了这份工作 “ 亏了很多钱 ” ， “ 这是最大的损失之一，幸运的是，我不需要钱 ” 。

虽然没能挣钱、有些工作没有得到 “ 人们的认可 ” ，但特朗普称自己喜欢现在的工作， “ 不知道我应不应该爱，但我爱这份工作 ” 。

在计划参加 2020 年大选的特朗普看来，共和党内部不会出现其他强有力的竞争对手， “ 我在党内的支持很高 ” 。

至于民主党，特朗普称其已经 “ 越来越左 ” ，甚至对于《纽约时报》来说都 “ 太左 ” ，目前只有上个月宣布参选的加州联邦参议员哈里斯（ Kamala Harris ） “ 开局不错 ” 。

不是穆勒调查 “ 目标 ”

在特别检察官穆勒就俄罗斯干预 2016 年大选的调查问题上，特朗普称司法部副部长罗森斯坦（ Rod Rosenstein ）已经确认， “ 我不是调查的目标 ” 。

特朗普称自己的律师就此事问过罗森斯坦，得到了对方的保证。直到去年 11 月，罗森斯坦一直负责监督穆勒的调查；监督工作现在由代理司法部长惠特克负责。

去年 9 月，《纽约时报》的报道称罗森斯坦曾建议对特朗普进行秘密录音，该说法遭到罗森斯坦否认。此后罗森斯坦提出辞呈，但一个月之后，特朗普表示并没有解雇他的打算。

上月，联邦调查局逮捕了特朗普前竞选顾问斯通（ Roger Stone ）。斯通被控七项罪名，包括向国会撒谎和妨碍穆勒的调查。

2016 年大选期间，民主党全国委员会电子邮件系统遭黑客入侵，数万份邮件被窃取和曝光，其中包含有对民主党候选人希拉里不利的内容。在起诉书中，斯通被指就被窃邮件内容和曝光计划在特朗普竞选团队成员与获得这些邮件的组织之间联络。





特朗普在采访中对联邦调查局突袭斯通的住所表示了遗憾，但强调自己 “ 从未 ” 就电子邮件被窃一事与斯通进行过谈话。

“ 我喜欢罗杰（斯通），他是个人物。 ”

叙利亚撤军、委内瑞拉、沙特阿拉伯

在从叙利亚撤军的决定上，特朗普重申他在当选之时就承诺要 “ 离开这些永无休止的战争 ” 。

他认为不管在什么情况下，总会有人从 “ 伊斯兰国 ” （ ISIS ）中逃脱， “ 但这不意味着你要永远把军队留在那，因为如果这样，你需要一直这么做 ” 。

在被问到为何从叙利亚撤军，但在委内瑞拉问题上却保持强硬时，特朗普并没有给出正面回答，而是把话题转到了沙特上。

虽然卡舒吉案 “ 很糟糕 ” ，但特朗普认为沙特 “ 做出了巨大改进 ” ， “ 他们给我们付了大笔钱，创造了大量就业 ” 。

反观世界贸易组织，则是美国的

“

灾难

”

，

“

世贸协议可能是史上最糟糕的协议，其次就是北美自由贸易协定

”

。

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