多家机构预测：中国1月进出口持续负成长

路透综合 30 家机构预测中位数显示，中国 1 月出口预计继续负成长，但降幅将较去年 12 月放缓；进口方面，因基数较高及内需放缓，预计进口降幅扩大至双位数。贸易顺差则较去年 12 月有所减少。





30 家机构预测中位数结果显示，因为春节前抢出口及近期中美贸易摩擦缓解等因素，中国 1 月出口虽然继续负成长，降幅将较去年 12 月放缓。而虽然中国在 1 月调低了部分商品进口关税，并加大进口数量，但因基数较高加上内需放缓，预计进口降幅扩大。





申万宏源证券宏观报告指出，中国出口生产企业长期以来存在春节前抢出口特征，今年春节提前至 2 月初，节前抢出口将挹注 1 月下旬的出口数据，加上中美贸易争端有所缓和，将在 1 月数据中体现出一定积极效果。





光大证券宏观团队认为，短期的进出口数据仍受到多种不利因素的影响。全球经济（尤其是制造业）放缓的态势短期仍有待缓解，虽然美国经济仍然具有韧性，但中美贸易谈判的不确定性持续对中美双边贸易造成扰动，电子、汽车等部分行业的特殊周期性因素也仍在压制短期的进出口增速。





中国交通银行金融研究中心报告进一步称，由于全球经济成长放缓，中国出口将继续负成长。进口方面，交银分析，由于去年同期基数较高，当前中国经济成长趋缓压力进一步加大情况下， 1 月进口将继续负成长。





申万宏源指出，因今年春节较去年提前约

10

天左右，而进口企业往往在春节前提前较多时间集中进口，从而造就了

1

月的高基数。综合分析，预计

1

月进口年增速进一步下滑。（中央社）

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