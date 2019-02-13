新加坡媒体：印度日本对美国“印太战略”存二心





新加坡南亚研究所网站发表题为《美国 “ 印太战略 ” 带给印度和日本的挑战》的文章称，通过宣布战略投资和经济合作，美国的唐纳德 · 特朗普政府已经扩大了其对 “ 自由开放的印度洋 - 太平洋 ” 地区的表述范围。印度和日本对实现美国关于该地区的愿景至关重要。不过对印度和日本来说，对美国愿景更加深入的支持，将取决于多个因素。

文章称，伴随澳大利亚、印度、日本和美国的 “ 四方对话 ” 等新情况， “ 自由开放的印太战略 ” 有可能成为一项以安全为中心的 “ 反华倡议 ” 。这将令印度和日本感到不安，它们不愿选边站。

文章指出，尽管宣布了地区基础设施投资和合作努力，但印度对 “ 包容的印太战略 ” 的一再强调，日本决定有选择地参与 “ 一带一路 ” ，以及两国各自的地缘政治立场和对华策略，都将决定它们对 “ 印太战略 ” 的支持力度。





文章称，对于印度和日本来说，重要的一点是考虑加入 “ 印太战略 ” 是否会导致这一地区的战略重组，从而在一些国家间形成一种意在对抗其他国家的更为牢固的安全关系。

文章指出，印度一直在推动建立一个更为强有力的安全框架，以维护 “ 印太 ” 地区的海上秩序。其中包括日本在 2015 年正式加入印美 “ 马拉巴尔 ” 海上联合军演，以及 2017 年在中断 10 年后恢复的澳印日美 “ 四方战略对话 ” 。

而印度和巴基斯坦在 2017 年被吸收进上海合作组织 —— 该组织的关注重点是打击所谓的 “ 三股势力 ” （即恐怖主义、分裂主义和极端主义） —— 则再一次表明，为确保 “ 一带一路 ” 的成功实施，将越来越需要考虑中亚和阿富汗沿线的安全状况。

文章认为，日本和印度对该地区地缘政治态度的差异也会影响它们对该战略的最终支持，日本长期依赖与美国的联盟，而印度却强调 “ 印太战略 ” 的包容性。

另外，特朗普政府的地区政策 —— 包括其 “ 印太战略 ”—— 仍然存在不确定性，这将影响到印度和日本的参与。





Twitter

sgnypost





