AI辩手大战人类辩论赛冠军 人赢了却也输了

继人工智能棋手阿尔法狗（ AlphaGo ）与世界排名第一的人类围棋手柯洁的人机大战后。由 IBM 公司开发的人工智能辩手 Project Debater 也与人类展开了对决。

据 CNN 报道，星期一，来自英国的 2016 年世界辩论赛决赛选手、欧洲辩论赛冠军哈里什（ Harish Natarajan ）与 AI 辩手 Debater 进行了一场辩论。虽然最终是哈里什获得了胜利，但 Debater 展示出了擅长辩论的特质，人工智能系统在这方面也将越来越擅长，并可以开始提出越来越复杂的观点。

“ 你好，哈里什 ” 来自 AI 辩手的问候

Project Debater （简称 Debater ）是 IBM 公司开发的第一个 AI 辩手。它的设计宗旨是，在听取人类对手论点并进行反驳的同时，提出自己条理清晰、令人信服的观点。 Debater 的内部拥有一个包含数亿份报纸和杂志文章的数据库，它的论点和论据将来源于数据库中的资料。





星期一的辩论赛在旧金山芳草地艺术中心举行，由非营利组织智库 Squared US 组织。辩论主题为，政府是否应该资助学前教育。两位 “ 辩手 ” 都是在上台前 15 分钟才被告知辩论主题。其中 Debater 为正方，哈里什为反方。

辩论赛遵循了传统辩论的规则。双方辩手各自有 4 分钟开场陈词时间， 4 分钟辩论时间以及 2 分钟总结时间。辩论赛开始前，主办方要求现场观众选出自己支持的一方，在辩论结束后，再次进行投票。

“ 你好，哈里什。 ”Debater 以此开场，它的外形是一个高大的黑盒子，声音是一个单调的女性声音。

Debater 认为，学前教育补贴可以帮助打破贫困循环。它在辩论中使用了完整的句子进行表述，论点中含有大量的研究和统计数据，包括美国疾病控制中心的研究数据，称这些数据表明获得良好前教育的毕业生在教育、健康和犯罪等方面都表现得更好。

“ 给不幸的人机会应该是每个人的道德义务。 ”Debater 说，补贴学前教育 “ 对整个社会都有好处，支持他们是我们的责任。 ” 好的学前教育意味着孩子，尤其是贫穷的孩子，将在生活中表现得更好。

哈里什反驳说，学前教育补贴 “ 对真正的弱势群体并没有帮助 ” 。他还认为，对学前教育进行资助并不意味着所有的孩子都能上学， “ 现实是残酷的，仍然会有人因为高费用被挤出局。 ”





反驳环节暴露差距 人类辩手获胜

但在对对方观点进行反驳的环节， AI 辩手和人类辩手之间的巨大差距开始暴露。哈里什轻松指出了 Debater 观点中的漏洞并进行了反驳。

例如， Debater 提出政府预算金额巨大，可以用来资助学前教育，但哈里什反驳道，期望政府有不受限制的预算用于资助学前教育项目是不现实的。

在辩论过程中， Debater 的辩驳虽然充分，但似乎更像是对其最初论点的延续，而不是对哈里什观点的真正反驳。

在等待最终投票的过程中，哈里什表示， Debater 能够将内置信息置于辩论现场的背景中，并从研究获取论据这一点非常有趣。他认为，把 AI 辩手技能与人类的技能结合起来， “ 可能会非常强大 ” 。

在辩论之前， 79% 的观众支持正方观点，同意学前教育应该得到补贴， 13% 的人不同意。辩论结束后的再次投票， 62% 的人支持正方观点， 30% 的人支持反方。

通过辩论，哈里什获得了更多投票，而 Debater 的投票率下降，所以哈里什赢得了本次辩论赛。

但在主办方让观众投票选出 “ 哪位辩手让你收获更多知识 ” 时， Debater 获得了更多投票。

IBM 计算机科学家 Dan Lahav 接受加拿大电视台新闻频道采访时表示， Debater 非常善于扫描内置数据库和寻找相关的论据，并将其与论点进行匹配，在此基础上构建出连贯且相关的辩论观点。 “ 但人类显然有很多优势，比如理解相关性，能够看到观众，更有幽默感等。 ” 他补充道。

“ 她的魅力和人情味令人惊讶 ”

星期一的辩论赛是 Debater 第二次在公共场合与人较量，此前它曾击败过一名人类辩手。但这一次的对手显然更强大。

哈里什曾是世界辩论赛决赛选手、欧洲辩论赛冠军，两次入围世辩赛十佳辩手，曾荣获超过 30 个国际辩论赛的冠军，包括剑桥校际赛和伦敦政经学院辩论公开赛（ LSE Open ）；并曾担任 2014 世辩赛主裁、 2016 欧辩赛主裁、以及牛津校际赛和剑桥校际赛等五十多个地区性重大赛事的主裁。

据科技资讯网（ CNET News ）报道，事实上，一直参与 Debater 系统开发的 IBM 研究人员也预计，他们的 AI 辩手不会获胜。

报道称， Debater 输了，但毫无疑问，它在某种程度上赢了：听它说话，你会思考它在说什么，而不仅仅认为是一台电脑在机械地说些什么。它提出了自己的论点，将论点分解成几个点，并用各种研究的数据来支持自己的论点。

Debater 项目经理 Ranit Aharonov 说，哈里什与目前的 Debater 完全处于不同的水平，他是大学辩论比赛历史上获得最多荣誉的辩手，并创造了获胜次数的世界纪录。





但他强调， Debater 的表现也很优秀，这场辩论是它展示自己的好机会。 “ 我们应该把重点放在如何利用这项技术，使其在商业上可行。 ”

CNN 报道称，人们已经习惯了人工智能在智能设备等领域的应用，例如与语音助手进行简单的对话等，这让人们对人工智能领域的认识非常狭窄，认为 AI 系统只能回答特定的问题。

但 Debater 展示了人工智能系统近年来变得越来越灵活，人工智能也可以用来探索没有固定答案的领域。这将会帮助人们找到使用电脑的新方法，并利用人工智能来帮助人类想出更多解决问题的方法。

IBM 研究主管达里奥 • 吉尔（ Dario Gil ）周一在接受 CNN 采访时表示： “ 这确实是在突破人工智能系统的界限，人工智能与我们的互动更多了，可以更好地理解我们。 ”

“

她的魅力和人情味令人惊讶。

”

辩论主持人约翰

·

唐文（

John Donvan

）说。

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