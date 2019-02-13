花旗:中美贸谈逾五成机会达一定协议





中美明日进行新一轮贸易谈判，花旗集团认为，科技和工业类股份等受影响行业可能出现大幅波动，这将取决于中美谈判成功与否。





花旗全球经济师罗哈斯 (Cesar Rojas) 指出，虽然中国已经开始回购美国农产品，并承诺保护知识产权，但仍是距离持久的中美贸易协议很远。他认为，美国和中国尚未准备好达成协议，在 3 月 1 日最后期限之前，“习特会”极不可能发生，这加大贸易紧张局势可能升级的不确定性。





花旗预计，中美双方有 55% 机会达成一定协议，美国将保持向中国加征关税，但延长休战期限。中国会承诺在 2020 年前将贸易逆差减少 2000 亿美元，加大向美国开放农产品和制造业产品市场，还有可能会加强执行知识产权法规的力度，淡化“中国制造 2025 ”计划。该行预料，这可令全球股市到年底上升约 5% ，对大豆、部分农产品和金属温和利好，而运输行业或会受惠。





花旗同时认为，有 40% 机会中美未能达成协议或未有延长休战期，届时美国政府将试图对中国经济进一步施加压力，对价值 2000 亿美元的中国商品关税将由 10% 提高至 25% 。至于中国政府则可能对 600 亿美元美国进口产品提高关税作为报复、采取非常规措施，如阻碍美企对华投资、在华发展等，甚至选择减持美债。





该行指出，这将打击全球经济增长，全球股市会在短期下跌 10% 至 15% ，相信在华销售占比达 15% 的苹果将首当其冲，遭受中美关系恶化拖累。





花旗又预计，只有 5% 的机会，中美能达成全面的贸易协议，即共同降低关税，美方对华采取较为温和态度，北京政府加强保护知识产权，以及兑现进一步开放市场的承诺。这将大幅提振市场气氛，刺激全球股市到年底升 10% ，美债孳息曲线会较为倾斜，大宗商品与新兴市场将受益于大豆、谷物、铜和石油价格上涨。（信报）





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