诺基亚CEO：禁华为不会延迟欧洲发展5G

芬兰电信公司诺基亚（Nokia）首席执行官拉吉夫·苏里（Rajeev Suri）表示，封杀华为不意味着欧洲5G网络建设一定会滞后。
据路透社报导，欧洲是否会听从华盛顿要求，禁止使用华为网络技术及设备的议题，各国多数持审核态度；有大型电信运营商为此警告说，禁用华为可能导致欧洲5G网络的部署停滞不前，引起哗然。对此，诺基亚CEO苏里25日表示，封杀华为不意味着欧洲5G网络建设一定会滞后。
苏里在巴塞罗那举行的世界移动通信大会（Mobile World Congress）表示，欧洲5G落后于美国的真正原因在于运营商发布的网络频谱受阻，以及意大利等国的高招标价格使然；淡化了欧洲国际间对减缓网络升级的担忧。
“你不能说其中一些电信会导致5G延迟推出，或其他人没有能力，或无法准备提供设备造成这些情况。这不准确。”苏里说道。
苏里表示，5G网络推出的快慢取决于反垄断监管机构是否允许电信市场整合，并指出，这将创造更强大的参与者，承担大修和升级网络所需的巨额投资。
报导指出，苏里的论述适用于欧洲和美国，目前监管机构正在审查T-Mobile对Sprint公司的260亿美元收购案。苏瑞在后来的新闻发布会上说，这笔交易对5G来说是积极的，“如果你想加速5G，只需要光谱和经济学，这种合并确实对此有帮助。”
诺基亚排序华为之后的全球第二大网络运营商，该公司曾警告称2019年开局不利，但预计随着5G网络部署的加速，其销售将在2020年恢复并显示增长。诺基亚已经开始提供商业使用的5G设备。
美国政府先前指出，华为与中国政府关系太密切，涉及网络间谍活动等问题，积极游说欧洲盟国拒绝在官方单位使用华为。
诺基亚5G站点 3月在澳大利亚上线
诺基亚日前宣布在澳大利亚取得关键胜利，将向运营商Optus提供5G固定无线接入网络，其中有50个站点将在3月份上线。该公司表示，诺基亚将向Optus客户提供超高速无线互联网，可以支持多种设备，同时为家庭提供超高清视频。
诺基亚还表示已与韩国电信达成协议，进行5G试验；与印度Bharti Airtel达成协议，试行前线解决方案，这将有助于加速5G运营。诺基亚之后计划与英国沃达丰合作，提高5G容量，降低成本。
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