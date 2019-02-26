诺基亚称自己的设备比华为更安全

华尔街日报报道，在华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)抵御来自美国的以威胁国家安全为由的全球封杀行动中，作为华为头号竞争对手的诺基亚公司(Nokia Co., NOK)基本上保持沉默。但如今诺基亚也挥拳出击了。
诺基亚首席执行长Rajeev Suri周日在巴塞罗那举行的一次电信行业大会上强调，安全是诺基亚专注的一个卖点。美国官员计划在此次大会上敦促各国政府和无线运营商避免使用华为设备。
对于中国政府可能会命令华为从事间谍活动或进行网络攻击的担心，Suri似乎也持认同态度。他表示：“无论什么地方的人都在问如何才能最有效地保障重要网络的安全，哪些供应商是适合用的，哪些不是，这些问题都很正当。”新闻发布会期间，他没有特别提到中国或华为。
Suri表示，不久的将来，制造商将依赖内部高速无线网络连接工厂的各个部分，没有安全保障，“重要的商业机密将在这些网络上泄露：飞机创新、药物配方、电动汽车电路图，这些东西的价值不是区区几百万美元，而是数十亿美元。”诺基亚和华为都生产内部高速无线网。
Suri还谈到担心诺基亚产品比华为贵而没有华为尖端的问题。他表示，诺基亚最近达成的几项交易证明，诺基亚生产的硬件设备具有竞争力，他指出，诺基亚给出的价格也有竞争力。
但他补充说：“让我们澄清一点：更便宜并不总是更好。在涉及网络安全时，更好才是重要的。”
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