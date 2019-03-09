美国总统特朗普表示“有信心”与中国达成贸易协议

美国总统特朗普周五表示，他相信美国能够与中国达成贸易协议，但他补充说，他认为无论是否与中国达成协议，美国都会做得很好。





当被问及是否仍有信心与中国达成协议时，特朗普说 :“ 当然，我有信心，但如果不能为我们的国家达成一项很好的协议，我不会达成协议。 ”





当被问及一则有关中国对达成贸易协议持不乐观的态度，以及他不会与中国国家主席习近平会晤的报导时，特朗普说 :“ 我没有听说过这则报导。我认为我们做得很好 ... 不管有没有达成协议，我们都能做得很好。 ”





白宫国家经济委员会主任库德洛对彭博电视表示，两国官员可能很快会会晤，继续敲定协议。





“ 磋商可能会持续到 4 月 ... 两周前我们在华盛顿就很多问题达成了协议 ... 现在必须得到习主席和政治局的同意 ... 这是关键，而不是时间，甚至不是地点，我们必须达成对的协议，使其符合美国的利益。 ”





尽管出台了一系列支持措施，但 2 月中国出口出现三年来最大降幅，进口连续第三个月下降，这表明中国经济进一步放缓，并引发了有关 “ 贸易衰退 ” 的讨论。





在中国经济数据日益疲弱之际，华盛顿和北京方面为结束贸易争端进行了数月紧锣密鼓的磋商。周三，美国公布去年对华商品贸易逆差飙升至历史最高水平，凸显出双方贸易争端的一个关键症结。





中国股市周五急挫逾

4%

，此前数据显示出口萎缩，拖累全球股市跌至三周低点。

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路透社

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