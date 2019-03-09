美国总统特朗普表示“有信心”与中国达成贸易协议

美国总统特朗普周五表示，他相信美国能够与中国达成贸易协议，但他补充说，他认为无论是否与中国达成协议，美国都会做得很好。
当被问及是否仍有信心与中国达成协议时，特朗普说:“当然，我有信心，但如果不能为我们的国家达成一项很好的协议，我不会达成协议。”
当被问及一则有关中国对达成贸易协议持不乐观的态度，以及他不会与中国国家主席习近平会晤的报导时，特朗普说:“我没有听说过这则报导。我认为我们做得很好...不管有没有达成协议，我们都能做得很好。”
白宫国家经济委员会主任库德洛对彭博电视表示，两国官员可能很快会会晤，继续敲定协议。
“磋商可能会持续到4月...两周前我们在华盛顿就很多问题达成了协议...现在必须得到习主席和政治局的同意...这是关键，而不是时间，甚至不是地点，我们必须达成对的协议，使其符合美国的利益。”
尽管出台了一系列支持措施，但2月中国出口出现三年来最大降幅，进口连续第三个月下降，这表明中国经济进一步放缓，并引发了有关“贸易衰退”的讨论。
在中国经济数据日益疲弱之际，华盛顿和北京方面为结束贸易争端进行了数月紧锣密鼓的磋商。周三，美国公布去年对华商品贸易逆差飙升至历史最高水平，凸显出双方贸易争端的一个关键症结。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost