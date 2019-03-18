张紫妍性招待案10年调查期限将至 文在寅下令彻查

最近由韩国组合 Bigbang 成员李胜利牵扯出的一系列韩国娱乐圈丑闻闹得沸沸扬扬，同时十年前的 “ 张紫妍案 ” 也因娱乐圈 “ 性招待 ” 一事重回大众视野。

今天（ 18 日）该案获得突破性进展，韩国娱乐媒体 Dispatch 上午揭露并反驳了女演员李美淑在事件发生后的证人调查记录，称其哄骗张紫妍写下 “ 性招待 ” 文件，却只顾自己解约，未如承诺那般带其逃离恶梦，这可能是促使张紫妍自杀的直接导火索，引发公众哗然。

同天下午，韩国总统文在寅正式下令，要求彻查 “ 张紫妍案 ” 、 “ 胜利夜店案 ” 等案件。

已故韩国女演员张紫妍在 2009 年 3 月，留下一份列有被逼向 30 多名企业、媒体高层提供性招待的名单后自杀身亡，当时检方以无犯罪嫌疑结案。因韩国民众多次请愿，去年韩国检察院真相调查团对名单展开调查，但调查期限将于 3 月末到期。

眼见最后公诉期即将到期，该案的唯一目击证人，张紫妍的师妹尹智吾（音译），选择重回韩国为张紫妍实名指证，重新翻案。十年来， “ 张紫妍案 ” 首次获得具惠善、沈珍华等韩国艺人公开发声支持。





“ 性招待 ” 名单牵扯 30 多名权贵高层 十年无一人受罚

据韩媒报道， 2009 年 3 月 8 日，韩剧《花样男子》中的新人女演员张紫妍，于下午 4 点 30 分被发现在京畿道盆唐家中上吊自杀身亡，终年 26 岁。一开始警方判定其为抑郁症导致的自杀，直到遗书内容被媒体公开后，才发现背后案情并不简单。

在张紫妍遗体安葬后，韩国 KBS 电视台在《 9 点新闻》节目中公开了张紫妍的部分遗书内容。在这份遗书中，张紫妍揭露了大量所属经纪公司 TheContents 的 “ 性接待 ” 黑幕。

遗书中披露： 2005 年至 2009 年之间，张紫妍被经纪公司要求，向大企业、金融机构高层人士、演艺企划公司负责人、新闻媒体高级主管等 31 名男性，先后提供了上百次 “ 性接待 ” 服务，其中一次甚至被逼签订协议与四个男人同床，如若不服从即会遭到经纪人的殴打凌辱。

令人发指的是，即使是在张紫妍父母的忌日，她也被要求继续提供 “ 性接待 ” 服务。并且在自杀前不久被迫接受公司安排的绝育手术，为服务对象 “ 行方便 ” 。





韩国《 PD 手册》节目中还爆出，张紫妍被逼服侍对象包括乐天集团会长辛格浩和辛东彬父子、烧酒品牌 “ 真露 ” 会长朴文德、《朝鲜日报》记者赵熙千等。

此外，遗书还透露除了自己之外，同公司的其他几位女艺人也遭到了同样的命运。

经纪公司 TheContents 的代表金某，为了让旗下女艺人更好地 “ 服务 ” 客人，特地将公司打造成类似 “ 声色会所 ” 的地方。其中一楼供客人喝酒，三楼则是 VIP 房，浴室卧房一应俱全。





张紫妍遗书曝光后，韩国国会对 “ 张紫妍自杀案 ” 做出表态，表示将推出 “ 张紫妍法案 ” ，以扫清韩国演艺界的 “ 潜规则 ” 。然而重审这起案件却风波不断，庭审时间多次被搁浅，每一次都草草结束。

警方曾找到存在 “ 性交易 ” 的关键证物 —— 几十张权贵高层打到张紫妍账户的高额支票。但在调查中，这些人称只是可怜对方而给的零花钱，其中并没有黑色交易。烧酒品牌 “ 真露 ” 会长朴文德更表示是给钱让张紫妍购买紫菜包饭，检察院最终还采取了这种荒唐的证词。

直到 2014 年，韩国法院才做出判决，判定经纪公司 TheContents 存在强迫张紫妍陪酒，判处公司代表金某赔偿 2400 万韩元。但除了经纪公司代表和张紫妍的前经纪人，其余涉案人员的调查均草草结束或中止调查，无一人因此受到牢狱惩罚。

压死骆驼的最后一根稻草 自杀案疑因被同僚和经纪公司逼上绝路

今天（ 18 日）， “ 张紫妍案 ” 又出现新爆料，韩国娱乐媒体 Dispatch 公开了女演员李美淑 2009 年就该案件的证人调查记录。自杀案发生后，李美淑曾经在接受调查时表示自己根本不认识张紫妍，也没有看过任何文件。但报道中表示，李美淑对于张紫妍自杀有直接关系。

当时原与张紫妍同为 TheContents 艺人的李美淑，因合约期未满就跳槽至张紫妍前经纪人刘某创办的经纪公司 Hoya Entertainment ，与原经纪公司发生合约纠纷，被要求赔偿违约金。

不愿支付违约金的李美淑，知道张紫妍也想解除合约恢复自由身，便与刘某合伙以帮助张紫妍解脱为由，哄骗其写下了在 TheContents 被迫进行 “ 性招待 ” 一事，并以此文件威胁原所属公司得以重获自由身，但并未协助张紫妍脱离恶梦。

疑似因发现自己遭李美淑利用且被经纪公司威胁，被赶上绝路的张紫妍选择自杀。在 2014 年， TheContents 代表金某将李美淑告上法庭，称她对张紫妍案有直接责任，但法院在 2015 年驳回诉讼。





为反驳李美淑把自己撇得一干二净的说法， Dispatch 还公开了部分张紫妍自杀一周前，前往刘某办公室的电梯监控截图。

根据张紫妍的亲友李某的陈述调查，当时张紫妍告诉李某一切都要结束了，称经纪人刘某让她去办公室写文件，将对公司代表金某进行刑事诉讼准备。

李某还表示，张紫妍当时非常开心地对其表示， “ 只要公司代表金某完蛋的话，我的合同就自然解除啦。 ”





张紫妍亲友称，遗书中使用的句子不是其平日的风格，还盖上了手指印和身份证号，更像是调查记录或证人陈述。

因此 Dispatch 更指金美淑与经纪人刘某在张紫妍自杀后，将这份文件包装成 “ 遗书 ” ，以摆脱为达成自己目的，意外促使张紫妍自杀的嫌疑。

“ 张紫妍案 ” 的唯一目击证人尹智吾，今年 3 月 7 日回国接受采访时，也表示这份文件不是张紫妍留下的遗书，而是为了在经纪公司纠纷中正式展开斗争而制作的文件。





师妹十年坚持呼吁翻案 韩国多名艺人首次声援

张紫妍去世后，其师妹尹智吾，作为本案的唯一目击证人，在过去的十年里，曾先后 13 次向警方和检方作证，并且没有受到过来自警方的任何保护，一直遭受人身威胁不得不躲到海外。

而她的证词也因被检方认定为 “ 缺乏可信度 ” 未被采用，事后她才得知当时的检察官正是名单中一名参与 “ 性交易 ” 记者的妻子。 MBC 《 PD 手册》节目中曝光，此人正是时任《朝鲜日报》记者的赵熙千。





眼见 “ 张紫妍案 ” 诉讼期到 3 月底就要结束，尹智吾选择回国再站出来，希望能替张紫妍伸冤，不惜在节目中公开自己的真名以及相貌，并将自己提供的 13 次口供写成新书《 13 次证言》，揭露不法调查内幕，为师姐讨公道。





因为案件牵扯政商界、媒体界人士，为张紫妍四处奔走的尹智吾也遭到了众人的无视，就连记者都回避她，不得不在社交网站上呼吁有知名度的艺人能够一起发声，让更多人注意 “ 张紫妍案 ” 。

她在 17 日发布了一篇短文表示现在已经不奢求广大媒体报道事实真相，只希望媒体能够遵守最低限度的职业操守，将她接受采访时所说的话如实刊登出来，同时呼吁艺人们的支持， “ 我知道大家都在怕什么，但真的希望听到大家的一句声援，哪怕只是 ‘ 加油 ’ 二字。 ”





韩国演艺圈长达十年的沉默终于在昨天打破，首先发声支持的是韩国搞笑女星沈珍华，她转发了相关报道后留言： “ 真心为你（尹智伍）加油，以 ‘ 不知道参与（国民请愿）的方法 ’ 当借口（躲避）非常抱歉，我会为案件重启调查应援，真心希望张紫妍能在天上笑出来。 ”

她的丈夫金元孝也转发妻子的博文写道： “ 是的，你说得对。支持！不说清楚就不行！ ”





曾与张紫妍合作韩版《流星花园》的人气女演员具惠善，昨天也发布了一张剧照并且写道： “ 塞暖宝宝在我手里的姐姐，遗憾一张合照都没有，在天上好好休息吧，美丽的人。 ”

饰演《与神同行》的女演员金香起虽未公开发文，但也对尹智吾的文章按赞表达支持。





在大部分人迫于形势缄默其口的情况下，这些女艺人的义气发声也感动了许多人，网友们也提醒这些女艺人要注意个人人身安全。

在韩国网友请愿后，尹智吾这回也终于首次获得韩国女性家庭部、检方以及警方的保护，目前正在安全屋内生活，同时尹智吾身上也安装了智能定位系统，有专人负责她的安全保障。

采访中，尹智吾忍不住哭泣地说道， “ 我想在韩国继续活下去。 ”





青瓦台请愿人数猛增 文在寅终下令延长诉讼期要求彻查

据《韩国日报》报道，张紫妍案的调查与审判纪录长达 5048 页。

去年四月，韩国检察院决定重新调查张紫妍自杀前留下的名单，但调查期限将于本月末到期。这已经是该案的第三次延长调查时限，有官方人员曾表示再次延时可能性不大。

但 3 月 12 日，仍有韩国网友在 “ 青瓦台国民请愿板 ” 发起第四次请愿要求延时并彻查，截止今天下午 6 点前已有 65 万人参与联名请愿。





根据请愿人数超过 20 万青瓦台方面必须给出官方回应的规定，韩国总统文在寅今天下午当地时间 3 点，终于下令延长该案诉讼期，并要求彻查 “ 张紫妍案 ” 。

同时，他还对 “ 胜利夜店案 ” 、 “ 前法务部次官金学义疑受色情招待案 ” 等作出彻查命令。

“ 即使是过去发生的事件，如果现在我们处理不当，也会追究我们政府的责任。检警领导层，要以组织的命运为赌注，彻底查明真相。 ”





听到这个好消息的尹智吾，在记者采访中泪流满面， “ 我听了好消息就不知不觉掉泪了，希望有其他目击者们共同作证。 ”





随后她也在社交平台上发布长文，感谢文在寅总统和一直支持自己的人们。

“ 作证前从律师团那里得到了令人振奋的消息。通过国民请愿创造的奇迹般的事情，真心表达感谢。 10 年的时间里，首次感觉有希望了，也感觉走过来的艰难历程，终于可以发挥力量了。为了使真相不被沉没，使真相能得到查明，就像一直以来做的事情一样，会诚实的对真相进行作证。 ”

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