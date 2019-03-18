    • 2019年3月18日

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    张紫妍性招待案10年调查期限将至 文在寅下令彻查

    星期一, 三月 18, 2019

    最近由韩国组合Bigbang成员李胜利牵扯出的一系列韩国娱乐圈丑闻闹得沸沸扬扬，同时十年前的张紫妍案也因娱乐圈性招待一事重回大众视野。
    　　
    今天（18日）该案获得突破性进展，韩国娱乐媒体Dispatch上午揭露并反驳了女演员李美淑在事件发生后的证人调查记录，称其哄骗张紫妍写下性招待文件，却只顾自己解约，未如承诺那般带其逃离恶梦，这可能是促使张紫妍自杀的直接导火索，引发公众哗然。
    　　
    同天下午，韩国总统文在寅正式下令，要求彻查张紫妍案胜利夜店案等案件。
    　　
    已故韩国女演员张紫妍在20093月，留下一份列有被逼向30多名企业、媒体高层提供性招待的名单后自杀身亡，当时检方以无犯罪嫌疑结案。因韩国民众多次请愿，去年韩国检察院真相调查团对名单展开调查，但调查期限将于3月末到期。
    　　
    眼见最后公诉期即将到期，该案的唯一目击证人，张紫妍的师妹尹智吾（音译），选择重回韩国为张紫妍实名指证，重新翻案。十年来，张紫妍案首次获得具惠善、沈珍华等韩国艺人公开发声支持。

    性招待名单牵扯30多名权贵高层 十年无一人受罚
    　　
    据韩媒报道，200938日，韩剧《花样男子》中的新人女演员张紫妍，于下午430分被发现在京畿道盆唐家中上吊自杀身亡，终年26岁。一开始警方判定其为抑郁症导致的自杀，直到遗书内容被媒体公开后，才发现背后案情并不简单。
    　　
    在张紫妍遗体安葬后，韩国KBS电视台在《9点新闻》节目中公开了张紫妍的部分遗书内容。在这份遗书中，张紫妍揭露了大量所属经纪公司TheContents性接待黑幕。
    　　
    遗书中披露：2005年至2009年之间，张紫妍被经纪公司要求，向大企业、金融机构高层人士、演艺企划公司负责人、新闻媒体高级主管等31名男性，先后提供了上百次性接待服务，其中一次甚至被逼签订协议与四个男人同床，如若不服从即会遭到经纪人的殴打凌辱。
    　　
    令人发指的是，即使是在张紫妍父母的忌日，她也被要求继续提供性接待服务。并且在自杀前不久被迫接受公司安排的绝育手术，为服务对象行方便

    韩国《PD手册》节目中还爆出，张紫妍被逼服侍对象包括乐天集团会长辛格浩和辛东彬父子、烧酒品牌真露会长朴文德、《朝鲜日报》记者赵熙千等。
    　　
    此外，遗书还透露除了自己之外，同公司的其他几位女艺人也遭到了同样的命运。
    　　
    经纪公司TheContents的代表金某，为了让旗下女艺人更好地服务客人，特地将公司打造成类似声色会所的地方。其中一楼供客人喝酒，三楼则是VIP房，浴室卧房一应俱全。

    张紫妍遗书曝光后，韩国国会对张紫妍自杀案做出表态，表示将推出张紫妍法案，以扫清韩国演艺界的潜规则。然而重审这起案件却风波不断，庭审时间多次被搁浅，每一次都草草结束。
    　　
    警方曾找到存在性交易的关键证物——几十张权贵高层打到张紫妍账户的高额支票。但在调查中，这些人称只是可怜对方而给的零花钱，其中并没有黑色交易。烧酒品牌真露会长朴文德更表示是给钱让张紫妍购买紫菜包饭，检察院最终还采取了这种荒唐的证词。
    　　
    直到2014年，韩国法院才做出判决，判定经纪公司TheContents存在强迫张紫妍陪酒，判处公司代表金某赔偿2400万韩元。但除了经纪公司代表和张紫妍的前经纪人，其余涉案人员的调查均草草结束或中止调查，无一人因此受到牢狱惩罚。
    　　
    压死骆驼的最后一根稻草 自杀案疑因被同僚和经纪公司逼上绝路
    　　
    今天（18日），张紫妍案又出现新爆料，韩国娱乐媒体Dispatch公开了女演员李美淑2009年就该案件的证人调查记录。自杀案发生后，李美淑曾经在接受调查时表示自己根本不认识张紫妍，也没有看过任何文件。但报道中表示，李美淑对于张紫妍自杀有直接关系。
    　　
    当时原与张紫妍同为TheContents艺人的李美淑，因合约期未满就跳槽至张紫妍前经纪人刘某创办的经纪公司Hoya Entertainment，与原经纪公司发生合约纠纷，被要求赔偿违约金。
    　　
    不愿支付违约金的李美淑，知道张紫妍也想解除合约恢复自由身，便与刘某合伙以帮助张紫妍解脱为由，哄骗其写下了在TheContents被迫进行性招待一事，并以此文件威胁原所属公司得以重获自由身，但并未协助张紫妍脱离恶梦。
    　　
    疑似因发现自己遭李美淑利用且被经纪公司威胁，被赶上绝路的张紫妍选择自杀。在2014年，TheContents代表金某将李美淑告上法庭，称她对张紫妍案有直接责任，但法院在2015年驳回诉讼。

    为反驳李美淑把自己撇得一干二净的说法，Dispatch还公开了部分张紫妍自杀一周前，前往刘某办公室的电梯监控截图。
    　　
    根据张紫妍的亲友李某的陈述调查，当时张紫妍告诉李某一切都要结束了，称经纪人刘某让她去办公室写文件，将对公司代表金某进行刑事诉讼准备。
    　　
    李某还表示，张紫妍当时非常开心地对其表示，只要公司代表金某完蛋的话，我的合同就自然解除啦。

    张紫妍亲友称，遗书中使用的句子不是其平日的风格，还盖上了手指印和身份证号，更像是调查记录或证人陈述。
    　　
    因此Dispatch更指金美淑与经纪人刘某在张紫妍自杀后，将这份文件包装成遗书，以摆脱为达成自己目的，意外促使张紫妍自杀的嫌疑。
    　　
    张紫妍案的唯一目击证人尹智吾，今年37日回国接受采访时，也表示这份文件不是张紫妍留下的遗书，而是为了在经纪公司纠纷中正式展开斗争而制作的文件。

    师妹十年坚持呼吁翻案 韩国多名艺人首次声援
    　　
    张紫妍去世后，其师妹尹智吾，作为本案的唯一目击证人，在过去的十年里，曾先后13次向警方和检方作证，并且没有受到过来自警方的任何保护，一直遭受人身威胁不得不躲到海外。
    　　
    而她的证词也因被检方认定为缺乏可信度未被采用，事后她才得知当时的检察官正是名单中一名参与性交易记者的妻子。MBCPD手册》节目中曝光，此人正是时任《朝鲜日报》记者的赵熙千。

    眼见张紫妍案诉讼期到3月底就要结束，尹智吾选择回国再站出来，希望能替张紫妍伸冤，不惜在节目中公开自己的真名以及相貌，并将自己提供的13次口供写成新书《13次证言》，揭露不法调查内幕，为师姐讨公道。

    因为案件牵扯政商界、媒体界人士，为张紫妍四处奔走的尹智吾也遭到了众人的无视，就连记者都回避她，不得不在社交网站上呼吁有知名度的艺人能够一起发声，让更多人注意张紫妍案
    　　
    她在17日发布了一篇短文表示现在已经不奢求广大媒体报道事实真相，只希望媒体能够遵守最低限度的职业操守，将她接受采访时所说的话如实刊登出来，同时呼吁艺人们的支持，我知道大家都在怕什么，但真的希望听到大家的一句声援，哪怕只是加油二字。

    韩国演艺圈长达十年的沉默终于在昨天打破，首先发声支持的是韩国搞笑女星沈珍华，她转发了相关报道后留言：真心为你（尹智伍）加油，以不知道参与（国民请愿）的方法当借口（躲避）非常抱歉，我会为案件重启调查应援，真心希望张紫妍能在天上笑出来。
    　　
    她的丈夫金元孝也转发妻子的博文写道：是的，你说得对。支持！不说清楚就不行！

    曾与张紫妍合作韩版《流星花园》的人气女演员具惠善，昨天也发布了一张剧照并且写道：塞暖宝宝在我手里的姐姐，遗憾一张合照都没有，在天上好好休息吧，美丽的人。
    　　
    饰演《与神同行》的女演员金香起虽未公开发文，但也对尹智吾的文章按赞表达支持。

    在大部分人迫于形势缄默其口的情况下，这些女艺人的义气发声也感动了许多人，网友们也提醒这些女艺人要注意个人人身安全。
    　　
    在韩国网友请愿后，尹智吾这回也终于首次获得韩国女性家庭部、检方以及警方的保护，目前正在安全屋内生活，同时尹智吾身上也安装了智能定位系统，有专人负责她的安全保障。
    　　
    采访中，尹智吾忍不住哭泣地说道，我想在韩国继续活下去。

    青瓦台请愿人数猛增  文在寅终下令延长诉讼期要求彻查
    　　
    据《韩国日报》报道，张紫妍案的调查与审判纪录长达5048页。
    　　
    去年四月，韩国检察院决定重新调查张紫妍自杀前留下的名单，但调查期限将于本月末到期。这已经是该案的第三次延长调查时限，有官方人员曾表示再次延时可能性不大。
    　　
    312日，仍有韩国网友在青瓦台国民请愿板发起第四次请愿要求延时并彻查，截止今天下午6点前已有65万人参与联名请愿。

    根据请愿人数超过20万青瓦台方面必须给出官方回应的规定，韩国总统文在寅今天下午当地时间3点，终于下令延长该案诉讼期，并要求彻查张紫妍案
    　　
    同时，他还对胜利夜店案前法务部次官金学义疑受色情招待案等作出彻查命令。
    　　
    即使是过去发生的事件，如果现在我们处理不当，也会追究我们政府的责任。检警领导层，要以组织的命运为赌注，彻底查明真相。

    听到这个好消息的尹智吾，在记者采访中泪流满面，我听了好消息就不知不觉掉泪了，希望有其他目击者们共同作证。

    随后她也在社交平台上发布长文，感谢文在寅总统和一直支持自己的人们。

    　　
    作证前从律师团那里得到了令人振奋的消息。通过国民请愿创造的奇迹般的事情，真心表达感谢。10年的时间里，首次感觉有希望了，也感觉走过来的艰难历程，终于可以发挥力量了。为了使真相不被沉没，使真相能得到查明，就像一直以来做的事情一样，会诚实的对真相进行作证。
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