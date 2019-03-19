中国外长出访欧盟 称美国对华为的安全警告“反常”

中国国务委员兼外交部长王毅周一访问布鲁塞尔，安抚欧洲方面对于贸易问题不断加重的不满情绪，并驳斥美国针对中国电信设备制造商华为的安全警告，称之为毫无根据且 “ 反常 ” 。





王毅含蓄地暗指华为，要求华盛顿停止 “ 搞垮 ” 这家公司的企图。美国称华为可能存在针对西方的间谍活动。





王毅在记者会上表示，中国反对的是出于政治目的的无端指责和搞垮一家外国企业的企图，不过他没有明确地提到华为。欧洲是华为除中国外最大的市场，公司正力争在欧洲销售其新一代移动通讯技术。





“ 我们认为这种做法是反常的、不道德的，不会得到支持， ” 王毅在与欧盟外交政策高级代表莫盖里尼会面后说。





目前中国与欧盟外交关系紧张，在这种背景下，王毅前往布鲁塞尔与欧盟进行会谈，希望讨论 “ 双赢 ” 合作。





外交官员和政府官员们表示，欧盟对中国抱有新的警惕，正试图采取更具防御性的政策，尽管与美国相比，欧盟对华为 5G 网络的态度更开放。





据一位与会人士称，莫盖里尼对王毅表示，欧盟成员国愈发失去耐心，因为官员们称中国未能兑现承诺，主要是自由贸易方面的承诺。





欧盟领导人周四峰会将讨论中国问题，为数年来首次，这是一系列高端会议的一部分。中国国家主席习近平本周将访问意大利和法国，欧盟和中国 4 月将举行峰会。

根据路透看到的将于 4 月 6 日在布鲁塞尔举行的欧盟 - 中国峰会声明草案，欧盟寻求设定北京方面开放经济的期限。





** 为中国设定的期限 **





根据周一欧盟公布的数据，欧盟 1 月对中国贸易逆差上升，凸显出欧盟所说的，中方未提供中国企业在欧洲享受的自由的外资准入。





根据欧盟统计局，欧盟对中国商品的贸易逆差微幅扩大至 214 亿欧元 (242.8 亿美元 ) ，上年同期为 208 亿欧元。





在欧盟 - 中国峰会的联合公报草案中，欧盟将寻求北京方面同意开放中国经济的期限，试图推动中国兑现深化贸易关系的承诺。





根据欧盟起草的长达六页的联合公报，中国与欧盟 “ 到 2019 年夏季将就优先处理的市场准入壁垒和要求达成一致 ” ，不过联合公报仍有待中方批准。





这份日期为 3 月 8 日的声明草案表示，双方将 “ 设定迅速消除这些壁垒的期限，最晚在 2020 年下次欧洲 - 中国峰会前 ” 。 ( 路透社 )





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