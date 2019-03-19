中国外长出访欧盟 称美国对华为的安全警告“反常”

中国国务委员兼外交部长王毅周一访问布鲁塞尔，安抚欧洲方面对于贸易问题不断加重的不满情绪，并驳斥美国针对中国电信设备制造商华为的安全警告，称之为毫无根据且“反常”。
王毅含蓄地暗指华为，要求华盛顿停止“搞垮”这家公司的企图。美国称华为可能存在针对西方的间谍活动。
王毅在记者会上表示，中国反对的是出于政治目的的无端指责和搞垮一家外国企业的企图，不过他没有明确地提到华为。欧洲是华为除中国外最大的市场，公司正力争在欧洲销售其新一代移动通讯技术。
“我们认为这种做法是反常的、不道德的，不会得到支持，”王毅在与欧盟外交政策高级代表莫盖里尼会面后说。
目前中国与欧盟外交关系紧张，在这种背景下，王毅前往布鲁塞尔与欧盟进行会谈，希望讨论“双赢”合作。
外交官员和政府官员们表示，欧盟对中国抱有新的警惕，正试图采取更具防御性的政策，尽管与美国相比，欧盟对华为5G网络的态度更开放。
据一位与会人士称，莫盖里尼对王毅表示，欧盟成员国愈发失去耐心，因为官员们称中国未能兑现承诺，主要是自由贸易方面的承诺。
欧盟领导人周四峰会将讨论中国问题，为数年来首次，这是一系列高端会议的一部分。中国国家主席习近平本周将访问意大利和法国，欧盟和中国4月将举行峰会。
根据路透看到的将于4月6日在布鲁塞尔举行的欧盟-中国峰会声明草案，欧盟寻求设定北京方面开放经济的期限。
**为中国设定的期限**
根据周一欧盟公布的数据，欧盟1月对中国贸易逆差上升，凸显出欧盟所说的，中方未提供中国企业在欧洲享受的自由的外资准入。
根据欧盟统计局，欧盟对中国商品的贸易逆差微幅扩大至214亿欧元(242.8亿美元)，上年同期为208亿欧元。
在欧盟-中国峰会的联合公报草案中，欧盟将寻求北京方面同意开放中国经济的期限，试图推动中国兑现深化贸易关系的承诺。
根据欧盟起草的长达六页的联合公报，中国与欧盟“到2019年夏季将就优先处理的市场准入壁垒和要求达成一致”，不过联合公报仍有待中方批准。
这份日期为3月8日的声明草案表示，双方将“设定迅速消除这些壁垒的期限，最晚在2020年下次欧洲-中国峰会前”。(路透社)
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