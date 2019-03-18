沪综指收高1.8%并创近四年最大周线涨幅 受MSCI举措激励

路透上海3月1日 - 中国股市周五攀升，以偏多基调开启新的一个月，指标股指录得近四年来最大单周涨幅，因投资者对A股市场的国际化进程感到欢欣鼓舞，未理会疲弱的制造业活动数据。
沪深300指数.CSI300收盘升2.2%至3,749.71点，沪综指.SSEC收盘升1.8%至2,994.01点。
沪综指周线上涨6.8%，为2015年6月以来最佳周度表现；沪深300指数周线上涨6.5%，创下自2015年11月以来最大周涨幅。
全球指数提供商MSCI明晟周四表示，今年晚些时候将把中国A股在其全球指标指数中的纳入因子提高至现在的四倍。此举可能吸引超过800亿美元的新外资流入中国。
瑞银证券中国首席策略分析师高挺在一份报告中指出，我们预估这些调整会在今年为A股市场吸引约670亿美元的资金流入。
高挺表示，整体外国投资者已取代保险商，成为A股最大持有者，而且在MSCI明晟上调A股权重帮助下，可能很快能比得上国内共同基金。
法国巴黎银行资产管理大中华区股票部门主管沈昱在一份报告中称，这应该会提振投资者人气，长期而言，将促进资金流入中国。
消费股周五领涨，中证主要消费指数收涨3.2%，今年迄今已上涨27.6%。
高挺指出，行业层面，外国投资者表现出对食品饮料、耐用消费品类股的一贯偏好。
沪深300金融地产指数周五也有亮丽表现，上扬3.1%，延续强劲的上扬走势。
在乐观的市场氛围中，疲弱数据似乎强化了对中国政府加大努力提振经济增长的希望。
财新中国2月制造业PMI回升至三个月高位49.9，显示制造业收缩的步伐有所放缓。
今年迄今沪综指涨20.1%，沪深300指数.CSI300涨24.5%，香港上市的H股涨13.6%。沪综指本月涨1.8%。
上交所成交345.8亿股，大约是30日移动均值223.9亿股的154.4%。上日成交350.2亿股。
07:17 GMT，中国A股较香港上市H股溢价24.31%。
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