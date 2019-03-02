蓬佩奥：若菲律宾在南海受攻击 美国将依条约采取行动

华盛顿 — 美国国务卿蓬佩奥说，如果菲律宾在南海受到攻击，美国将根据联防条约保护菲律宾。这是美国官员针对菲律宾如果在南海受到中国攻击后是否会得到美国军事协助的最明确表述。
蓬佩奥在越南首都河内出席美朝峰会后访问马尼拉。他星期五（2019年3月1日）与菲律宾外长共同见媒体时作出了这项表述。
蓬佩奥说：“在南海任何针对菲律宾军队、飞机或政府船只的攻击都会启动共同防御条约下（美国）的义务。”
除了菲律宾之外，中国、越南、台湾、文莱和马来西亚都声称对南海拥有全部或部分主权。但是，在谁是菲律宾最大安全威胁的问题上，蓬佩奥的评论没有给人留下任何猜测的空间。
他当着菲律宾外长的面说：“中国在南海的造岛和军事化行为威胁到你们的主权与安全，因此也威胁到你们的经济以及美国的经济。”
美国与菲律宾1951年签订共同防御条约，但是有人对条约的力度产生了怀疑。
菲律宾总统杜特尔特曾公开质疑美国对菲律宾的安全承诺。他说，当中国在临近菲律宾的南海将浅礁变成岛屿，并在岛上部署雷达、导弹和机库时，美国没有采取任何措施予以制止。
不过，在蓬佩奥当面、公开与明确地作出安全承诺后，菲律宾外长洛钦似乎对这项承诺感到满意。他在记者会上说：“我们感到很放心。正如蓬佩奥国务卿所说，正如特朗普总统对我们的总统说的话，美国支持我们。对此我们感到很有信心。”
中国外交部发言人陆慷星期五在例行记者会上回应记者提问时，重申了中国以前多次阐明立场。
他说：“南海地区大家可以看到，经过南海周边国家共同努力，现在这个地区的局势已经越来越平稳、向好。有关各方都在致力于进一步推动‘COC(南海行为准则)’的谈判。同时，中国和南海周边国家也都共同致力于维护地区的和平与稳定。如果域外的国家，比如美国，真的是考虑本地区人民的和平、安宁和福祉，就不要无事生非、兴风作浪。
“至于你提到的第一个问题，美国国务卿蓬佩奥呼吁各国睁大眼睛注意别人对他们的威胁。我觉得他也大可不必担心。任何国家的政府和人民肯定比其他国家的任何人更了解自己国家的福祉所在。”
迄今为止，美国官员很少公开评论美国会如何根据美菲条约保护菲律宾在南海的安全。相反，美国高级官员则多次讲过，保护尖阁诸岛属于美国与日本安保条约的范畴。中国称位于东中国海的尖阁诸岛为钓鱼岛，并宣称对这一岛屿拥有主权。（美国之音）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost