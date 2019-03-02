野村上调腾讯目标价至400港元 料手机游戏业务第二季起改善

路透香港3月1日 - 投行野村周五发表报告，将中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)目标价上调至400港元，较现价有约19%的潜在上升空间；尽管该行预期腾讯去年第四季的收入按年增长因个人电脑及手机游戏业务疲软而放缓，但料随着全新游戏的推出，手游业务收入有望自今年第二季开始改善。
报告预期，腾讯去年第四季收入按年将增长21%至800亿元人民币，但料其个人电脑及手机游戏业务增长，将受去年高基数效应及缺乏新游戏的推出而走软，预测第四季个人电脑游戏收入按年及按季分别倒退15%和12%，而手游业务收入按年升2%，按季则下跌11%。
野村表示，腾讯手游业务去年第四季及今年首季可能面对挑战，因公司去年推出几个重磅游戏例如《QQ飞车》等令比较基数较大，但随着腾讯今年将推出多个新游戏如《完美世界》等，预期其手游业务今年第二季起按年将取得改善。
该行估计，腾讯去年第四季的支付及云服务收入按年将有54%增长。虽然公司支付服务在中国的新监管规定下可能失去大部分截至去年底的利息收入，但野村相信，公司能够寻找新的收入来源，包括向部分商户提高收取支付费用等。
该行分别下调腾讯2018-19年盈利预测2%，主要反映游戏收入下跌，维持“买入”评级，目标价由383港元升至400港元以反映支付业务较高的估值。
腾讯将于本月21日公布其2018年度业绩。午盘尾段该股持平于335.8港元。
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