调查：全球股市2019年充其量只能收复去年年底跌幅

路透班加罗尔2月28日 - 路透对股市分析师的调查显示，2019年全球股市充其量只能收复去年年底深跌中的跌幅，而且分析师认为，风险更加偏向年中时出现大跌。
2018年全球大多数股市都录得全球金融危机以来最差年度表现后，曾经看涨的股市分析师的乐观情绪受挫。2018年全球股市市值蒸发了近7万亿(兆)美元。
路透2月12-27日对全球逾200位股市策略师、分析师和基金经理的最新调查显示，受访者明显下调对全球股市的预期。
这受到一系列担忧的推动，包括正在进行中的中美贸易战、全球经济增长降温和流动性状况收紧等。
“2019年前景存在重大风险，”摩根资产管理首席全球策略师David Kelly表示。
“2018年对投资者来说是艰难的一年，长期牛市...遭遇强劲阻力，国际股市在2017年录得非常强劲的表现后，(2018年)表现欠佳。在市场扩张势头逐渐衰弱的过程中，基本面的改变无疑在使投资回报放缓方面起到作用。”
90多位回答额外问题的受访者中，约有65位表示到年中时，全球股市面临大跌风险。其余受访者持相反看法。
分析师预计，到2019年底，16个股指中有九个料上升，他们三个月前还预计除一个外其余股指都会上升。对这16个股指的预估，只有三个高于前次调查。
那些今年料上涨的股指中，预计其中五个会大幅上升，其余股指最好情况也只是收复2018年的跌幅。
尽管一些主要股指今年伊始的表现创逾30年最好。
“至少目前看来，所有的好消息几乎已经消化完毕。我认为市场不会从当前水准上涨太多，”Inverness Counsel驻纽约的首席投资策略师Tim Ghriskey表示。
美国股市标普500指数.SPX录得2015年最差年度表现和大萧条以来最差12月表现后，今年1月上涨近8%，创逾32年来最佳开局。
但调查显示，今年标普500指数仅料继续温和上升，获利前景疲弱抑制了市场多头。
加拿大股市1月大涨后，今年余下时间料温和上涨。
欧洲股市料失去动能，2019年底大概收在当前水准附近，因持续的政治风险和经济增长放缓，抑制其上涨潜力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost