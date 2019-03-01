美朝峰会无协议而终 特朗普不接受解除对朝制裁的要求

路透河内2月28日 - 美国总统特朗普周四表示，由于朝鲜要求解除美国牵头实施的惩罚性制裁措施，他与朝鲜领导人金正恩的峰会未能达成协议。
此前，特朗普与金正恩都寄望此次越南峰会在改善两国关系和去核化的关键问题上取得进展。这是他们在八个月内的第二次峰会。
“基本上来说，他们想要彻底解除制裁，但我们不能这么做...我们不得不放弃，”峰会提前结束后特朗普对记者表示。
两国领导人离开谈判地点河内大都会酒店(Metropole)，并未按计划共进午餐，返回各自下榻的酒店。
虽然特朗普曾表示“不急于”与朝鲜达成协议，希望与金正恩商定合适的协议，但白宫原本信心满满，预定会谈结束时双方举行“协议签字仪式”，而现在仪式取消。
“你必须随时准备好走开，”特朗普称为期两天的会谈富有建设性。“我们原本准备好了要签署的文件，但不太合适。”
特朗普在第二日会谈的一开始就再次强调，此次旨在处理朝鲜核威胁的会谈不应该操之过急。他称，只要朝鲜不再进行核试验和洲际弹道导弹试验，他就会很高兴了。
自2017年底以来，朝鲜没有进行任何核试验和洲际弹道导弹试验。
特朗普称，金正恩曾承诺他不会再进行核武以及导弹试验。
特朗普称，他和金正恩讨论了拆除位于朝鲜宁边的主要核设施，金正恩表示愿意这么去做，但希望能解除制裁。
特朗普在峰会后的记者会上表示，他和金正恩在峰会上谈了很多中国的事情，但朝鲜并没有接受任何国家的命令。
他还说，中国对朝鲜提供了“很大的帮助”，而朝鲜则是自行决定该国事务。
美朝峰会无协议而终的消息打压韩元和地区股市。韩国综合股价指数收低1.8%，为2018年10月以来最大单日百分比跌幅。
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