日本主要企业解禁2020年大学应届毕业生求职活动

日本主要企业3月1日正式启动解禁2020年大学应届毕业生参加企业招聘说明会的求职活动，6月1日将解禁面试等选拔活动。
据共同网3月1日报道，根据日本经济团体联合会的方针，日本主要企业3月1日正式启动解禁2020年大学应届毕业生参加企业招聘说明会的求职活动，而面试等选拔活动将于6月1日被解禁，学生们将开展3个月的短期决战。
日本劳动力大量短缺，企业招聘意愿强烈，目前日本形成了对求职学生有利的“卖方市场”。因此，求职学生对加班时间长短和休假等工作环境的要求也不断提高。
报道称，在东京、名古屋、大阪等主要城市举行的企业联合说明会上，负责招聘的工作人员极力宣传本公司魅力。正式内定（应届毕业生在毕业就职前提前被录取并与企业签订的劳动合同）将在10月1日解禁，日程安排将连续4年不变。
参加在东京都举行的联合说明会的大学三年级学生安村茉里奈（21岁）显得有些紧张，她表示，“我因为留学所以没有参加实习。准备不足有点担心。”她还考虑赴海外工作，希望应聘旅行社或航空公司，称“想在女性能一直工作下去的公司工作，希望不加班而是高效率地工作”。
参加大阪市一企业说明会的大学三年级学生林真帆（21岁）也表示：“虽说是“卖方市场”，但我会认真求职，直到找到自己能接受的工作为止。”
据新华社此前报道，根据日本政府2018日公布的数据，截至4月1日，日本2018年春季毕业的应届大学生就业率达到98.0%，创下1997年有记录以来的最高水平。
近年来，日本人口老龄化、少子化等现象持续，劳动力市场短缺。每逢毕业季，日本企业积极争夺人才，给毕业生提供不少选择空间。
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