2022世界杯将扩军至48支？FIFA：今年6月前见分晓

法媒称，国际足联（FIFA）主席因凡蒂诺2月27日宣称，国际足联仍在就2022年卡塔尔世界杯上参赛队伍扩展到48支的“可行性”进行研究。
据法新社2月27日报道，因凡蒂诺在罗马的一场新闻发布会上表示：“我认为这个问题值得分析和尝试。很明显它并不容易。但是，我们已经做出决定要在2026年让48支球队参加。那么为什么不尝试一下提前实现呢？”
因凡蒂诺解释说：“我们在研究它的可行性。这意味着多出16支球队，以及他们热情的球迷。这就需要看一看基础设施（是否满足）。客观地讲，鉴于主办国的地理情况，仅仅在卡塔尔组织赛事将会很困难。因此，我们可以讨论一下是否能在主办国之外举行一些比赛。”
报道称，因凡蒂诺宣称：“我们会看看这是否可行。如果可行，我们将会拥有一届在卡塔尔和一些邻近国家上演的有48支球队参与的美妙世界杯。如果不行，那么好，我们就将拥有一届在卡塔尔举办的32支球队参与的美妙世界杯。尝试研究这个问题没有任何害处。”
他最后总结说：“我们会在今年6月前做出决定。否则的话，一些有关参赛资格的工作将会很难开展。”
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