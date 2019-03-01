美国国务院悬赏百万美元 寻求本·拉登之子情报

据BBC，美国国务院2月28日发布消息，悬赏100万美元寻找已被击毙的“基地”组织头目奥萨马·本·拉登之子哈姆扎·本·拉登的情报。
全球性恐怖组织“基地”组织头目奥萨马·本·拉登，被美国政府指控为1998年美国大使馆爆炸案和2001年9·11事件的幕后主谋。2011年5月，他被美国军方击毙。据美联社，美国国务院称，奥萨马·本·拉登之子现已成为“基地”组织首领。
据福克斯新闻，一名美国官员称，2017年1月，哈姆扎被美国列为“特别指定全球恐怖分子”。自2015年开始，他发布了一系列要求攻击美国及其盟国的音频和视频，召集追随者为父亲复仇。联合国去年8月曾发布一份报告称，“基地”组织仍然是个全球性极端组织，在索马里、也门、南非等地，其势力强于“伊斯兰国”（ISIS）极端组织。报告指出，“基地”组织领导层展现出战略耐心，具备很强的战术决策力。
多年来，哈姆扎的下落一直是个谜。据BBC ， 美国负责外交安全问题的助理国务伊万诺夫称，“我们认为他身处阿富汗和巴基斯坦的边境，他很可能会去伊朗，他也可能出现在任何地方。”
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