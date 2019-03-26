香港前官员何志平因行贿获刑3年罚款40万美元

星期一，纽约南区联邦法官洛雷塔 · 普莱斯卡（ Loretta A. Preska ）判处香港前民政事务局局长何志平有期徒刑 3 年、罚款 40 万美元。





何志平于去年 12 月因串谋向乍得总统和乌干达外长行贿，以确保其代表的中国华信能源有限公司在那里的商业利益而获违反美国《海外反腐败法》的贿赂和洗钱等 7 项罪名。





纽约南区联邦检察官办公室 3 月 18 日建议法官对何志平处以 5 年有期徒刑。根据美国法律， 7 项罪名最高可判 65 年徒刑。





辩方律师爱德华 · 金（ Edward Y. Kim ）在庭上为何志平求情，称他在被关押的 16 个月期间是名模范囚徒，做了很多好事，包括为犯罪青少年提供教育和技术培训，在狱中参加音乐项目、演奏小提琴等。





何志平今天穿短袖深蓝囚服出庭。他在陈述中表示悔恨自己的犯罪给妻子、女儿和母亲带来沉重负担。说到深感对不起家人时 69 岁的何志平泣不成声。他表示，岳母刚去世，他却无法分忧；老母即将 93 岁，愿母亲能长寿到等到他出狱。





何志平说，在狱中度过的 16 个月让他学到很多有关世界、生命、人的本质和自己的缺点的惊人经验，他感谢美国人民对他的关照，最后向法官深鞠一躬。





代表政府起诉的地区助理检察官里臣绍（ Daniel C. Richenthal ）说，何志平犯罪是事实，他利用慈善组织进行贿赂和洗钱，对他来说并不成问题，而且他一而再再而三地进行欺骗。





2014 年，何志平为中国华信能源有限公司获取商业利益而密谋向乍得总统行贿 200 万美元，向乌干达外长行贿 50 万美元。





普莱斯卡法官在判决前引述《联合国反腐败公约》的论述， “ 腐败损害民主和法治，导致侵犯人权，扭曲市场，破坏生活质量，并且允许有组织犯罪、恐怖主义和其他对人类安全的威胁泛滥。腐败对发展中国家最具破坏性，腐败对穷人造成更大伤害，是经济表现不佳的主要因素。 ”





她肯定了何志平在监狱中的表现，宣布对何志平判刑 3 年，罚款 40 万美元，自今日起 12 个月内付清。最后她鼓励何志平把自己的许多才华贡献给社会。





爱德华

·

金律师宣判后回答有关何时何志平可服完刑回香港时，他说：

“

我认为考虑到他在狱中良好表现，他刑期结果总共大约是

31

个月，所以应该大约还有

15

个月（除去已关押的

16

个月）。

”（美国之音）

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