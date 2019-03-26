朝鲜称特朗普对放宽制裁持开放态度 但要有弹回条款

根据韩国媒体有关朝鲜声明的报导，美国总统特朗普对放宽制裁朝鲜持开放态度，前提是要有防备朝鲜重启核活动的 “ 弹回 (snapback)” 条款。





朝鲜外务省副相崔善姬在 3 月 15 日记者会的最新声明中表示，特朗普在上月与朝鲜领导人金正恩举行峰会期间，对于该议题持 “ 灵活立场 ” 。





然而韩国联合通讯社和 Newsis 周一晚间报导称，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 和美国国家安全顾问博顿 (John Bolton)“ 从中作梗 ” 。





在河内举行的第二次特金会无果而终，但朝鲜在谈到特朗普时仍给予肯定。根据平壤记者会的新闻报导，崔善姬表示两位领导人的关系依然良好。





当时的新闻报导没有提到崔善姬说，特朗普对于在设置 “ 弹回 ” 条款的前提下放松对朝制裁持灵活立场。目前关于为何会出现这种明显的遗漏尚无任何解释。





但崔善姬对蓬佩奥和博顿提出批评，新声明称， “ 出于已有的敌意和怀疑 ” ，他们给两位领导人的建设性谈判设置了障碍。这与早些时候的报导一致。





博顿当时对白宫外的记者说，崔善姬的声明 “ 不准确 ” 。





新声明还表示，为实现第二次峰会，金正恩在国内

“

面对很多反对和挑战

”

。据韩联社报导，该声明称，

“...

我们的人民，尤其是军队和军需行业称，我们绝不能放弃核能力

”

。

(

路透社

)

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