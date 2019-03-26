    • 2019年3月26日

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    朝鲜称特朗普对放宽制裁持开放态度 但要有弹回条款

    星期二, 三月 26, 2019

    根据韩国媒体有关朝鲜声明的报导，美国总统特朗普对放宽制裁朝鲜持开放态度，前提是要有防备朝鲜重启核活动的弹回(snapback)”条款。

    朝鲜外务省副相崔善姬在315日记者会的最新声明中表示，特朗普在上月与朝鲜领导人金正恩举行峰会期间，对于该议题持灵活立场

    然而韩国联合通讯社和Newsis周一晚间报导称，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)和美国国家安全顾问博顿(John Bolton)“从中作梗

    在河内举行的第二次特金会无果而终，但朝鲜在谈到特朗普时仍给予肯定。根据平壤记者会的新闻报导，崔善姬表示两位领导人的关系依然良好。

    当时的新闻报导没有提到崔善姬说，特朗普对于在设置弹回条款的前提下放松对朝制裁持灵活立场。目前关于为何会出现这种明显的遗漏尚无任何解释。

    但崔善姬对蓬佩奥和博顿提出批评，新声明称，出于已有的敌意和怀疑，他们给两位领导人的建设性谈判设置了障碍。这与早些时候的报导一致。

    博顿当时对白宫外的记者说，崔善姬的声明不准确

    新声明还表示，为实现第二次峰会，金正恩在国内面对很多反对和挑战。据韩联社报导，该声明称，“...我们的人民，尤其是军队和军需行业称，我们绝不能放弃核能力(路透社)

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