朝鲜称特朗普对放宽制裁持开放态度 但要有弹回条款

根据韩国媒体有关朝鲜声明的报导，美国总统特朗普对放宽制裁朝鲜持开放态度，前提是要有防备朝鲜重启核活动的“弹回(snapback)”条款。
朝鲜外务省副相崔善姬在3月15日记者会的最新声明中表示，特朗普在上月与朝鲜领导人金正恩举行峰会期间，对于该议题持“灵活立场”。
然而韩国联合通讯社和Newsis周一晚间报导称，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)和美国国家安全顾问博顿(John Bolton)“从中作梗”。
在河内举行的第二次特金会无果而终，但朝鲜在谈到特朗普时仍给予肯定。根据平壤记者会的新闻报导，崔善姬表示两位领导人的关系依然良好。
当时的新闻报导没有提到崔善姬说，特朗普对于在设置“弹回”条款的前提下放松对朝制裁持灵活立场。目前关于为何会出现这种明显的遗漏尚无任何解释。
但崔善姬对蓬佩奥和博顿提出批评，新声明称，“出于已有的敌意和怀疑”，他们给两位领导人的建设性谈判设置了障碍。这与早些时候的报导一致。
博顿当时对白宫外的记者说，崔善姬的声明“不准确”。
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