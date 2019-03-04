印度4男涉性虐妇女拍视频出售 受害者或达600人

近期，印度南部泰米尔纳德邦 4 名男子被控通过社交媒体引诱女子见面后，性侵或性虐待并拍下视频卖给色情网站，据传有数百妇女受害，而且被害人竟然遭到指责，引发当地示威抗议。

据《印度快报》（ Indian Express ） 25 日报道，泰米尔纳德邦（ Tamil Nadu ）一个人口仅 95000 多人的保守小镇波拉奇（ Pollachi ），最近出现骚动。





2 月 12 日， 3 名男子在波拉奇被控通过 WhatsApp 社交软件认识一名女大学生后，引诱她出来并对她性虐待，而且把过程拍下来， 3 名男子遭警方逮捕，警方从他们手机发现一些拍摄的性虐视频。

经过侦查与审讯后，警方又逮捕第 4 名涉案男子，这些嫌犯涉嫌从 2013 年起开始通过脸书（ Facebook ）等社交媒体诱骗女子见面且性侵或性虐待这些女子，并拍成色情视频出售给色情网站，或者借视频向被害女子勒索，至少有 3 名女性被性侵的视频流入色情网站。

警方之后设立专线让被害女子报案，但由于警方先前已披露第 1 名被害人相关数据，因此没有出现第 2 名被害人向警方报案。

但关于这起案件的谣言却开始在网络四处传播，包括传闻一名已婚被害人的丈夫向歹徒支付金钱以让整件事情保密。甚至传出这个 “ 帮派 ” 已性侵 600 名年轻妇女。





一名在某学院就读的 20 岁波拉奇女学生说，脸书上甚至出现 “ 没有人应该娶波拉奇的女孩 ” 等言论。

报道称，这些传言影响波拉奇女性的声誉，社交媒体出现愤怒声浪，波拉奇过去几周出现抗议活动，波拉奇的贸易商协会更决定 26 日把店铺全部关门。

警方虽已拒绝 26 日的游行示威申请，但一些小团体和当地的学生组织仍决定举行聚会，警方持续密切注意这个地区的秩序与后续状况。

最近几周连续参加波拉奇抗议活动的变性人运动家苏布拉玛宁（ Kalki Subramaniam ）说，被害人遭到指责的事情一直不断，所有的问题都在质疑这些女孩为什么跟男孩在一起？为什么这些女孩在脸书上认识男孩？为什么她们要搭乘朋友的车等， “ 这是我们文化的悲剧，总是通过责怪被害人来削弱女性权利 ” 。

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