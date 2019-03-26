无合身太空服 NASA取消两女性宇航员太空行走计划

据外媒报道，当地时间 25 日，因为没有合身的太空服，美国航天局（ NASA ）取消了两名女性宇航员的太空行走计划。





道称，按照原计划，将执行太空行走的两名女宇航员非别是克里斯蒂娜 · 科赫和安妮 · 麦克莱恩。但当此前麦克莱恩与同事尼克 · 海格一起在国际空间站外执行任务时，麦克莱恩发现她可能更适合中号的上半身太空服。





据报道，如果科赫和麦克莱恩按原计划执行太空行走任务，那么此次任务这将成为首次由两位女性宇航员完成的太空行走任务。据悉，从 1998 年国际空间站建立至今，一直都是男性宇航员组合或者一男一女搭配组合完成太空行走任务。

据美国德克萨斯州约翰逊航天中心发言人布兰迪 · 狄恩解释，国际空间站上的太空服实际上是几个部分的组合，从而来更好的贴合宇航员的身体。她说，目前国际空间站上的中号、大号和超大号尺寸的太空服都分别只有两件。

据报道，科赫将与她的美国同事尼克 · 海格一起在 29 日再次执行太空行走任务。

美国航天局解释称， “29 日才有一个中号的太空服可以用，届时科赫将可以穿上它。 ”

“ 我们根据宇航员在地面训练时的太空服尺寸来预估他们在太空中执行任务时的太空服的尺寸， ” 迪恩表示 “ 但在太空里执行任务时，为了应对微重力环境，宇航员的身体尺寸会发生变化 ” 。

“

此外，没有任何一个训练环境能完全模拟微重力环境，宇航员个人可能会发现身体尺寸在太空发生了变化，

”

迪恩补充说。

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