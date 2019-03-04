特朗普要求中方立即取消对美国的农产品关税

美国总统特朗普表示，由于贸易谈判进展良好，他已要求中国方面立即取消所有针对美国农产品的关税。





他也推迟原定在周五提高中国商品进口关税至 25% 的计划。





“ 基于目前贸易谈判的进展良好，我已经要求中国方面立即取消所有针对我国农产品 ( 包括牛肉、猪肉等 ) 的关税， ” 特朗普在推特中写道，指出他没有按计划在 3 月 1 日将中国商品进口关税从 10% 上调至 25% 。





“ 这对我们的大型农户非常重要 -- 对我也是！ ” 特朗普说。





农户是特朗普所在共和党的一个关键选民群体，在本次中美贸易战当中深受影响。北京方面去年对进口大豆、高粱、猪肉等商品加征关税，使美国对华农产品出口大幅减少。





美国农业部长珀杜本周表示，美国贸易谈判人员已要求中国降低美国乙醇的关税，但还不是很清楚中国是否愿意答应。





美国贸易代表办公室称将推迟对 2,000 亿美元中国商品上调税率计划之后的几小时，特朗普贴出了其推文。





这份通知将于下周二发布在美国联邦政府官报，通知称由于 2018 年 12 月以来的磋商取得进展，上调税率 “ 已不再合适 ” 。关税仍将保持 “ 在 10% ，直到另行通知 ” 。





中国周六在一份声明中称，中国欢迎美国不提高加征关税税率。





中国财政部网站贴出的一份声明中，引述国务院关税税则办公室一名未具名官员的话称，中国注意到美国贸易代表办公室宣布，对 2018 年 9 月起加征关税的自华进口商品，不提高加征关税税率，继续保持 10% ，直至另行通知。这名相关事务负责人表示，欢迎美方采取的上述措施。





此外中国政府官员在北京的记者会上表示，中美两国正在就接下来的步骤进行努力，不过他并未提供细节。





“ 中国与美国尽快达成互惠、双赢的协议，不但对两国都有利，对全世界经济来说也是好消息， ” 中国全国政协发言人郭卫民表示。





特朗普政府原计划在今年 1 月 1 日将关税由 10% 上调至 25% ，在与中国国家主席习近平进行了有成效的对话后，宣布将期限延长 90 天。





特朗普周日表示，由于会谈有所进展，他将再度将推迟加征关税期限。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





