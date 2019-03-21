新西兰总理：禁止售卖所有军用半自动枪械

据路透社、《卫报》等外媒报道，新西兰总理阿德恩表示，将禁止所有军用半自动枪械和突击步枪。





阿德恩 21 日宣布： “ 今天我宣布新西兰将禁止所有军用式半自动武器。我们还将禁止所有的突击步枪。 ” 她表示，所有在恐怖袭击中使用的半自动枪械都将在这个国家被禁止使用。这一新法案预计将从 4 月 11 日起开始，枪支回购计划随后也将展开。

3 月 15 日，新西兰克赖斯特彻奇市两座清真寺日前发生大规模枪击案，造成 50 人遇难，另有约 50 人受伤。这一事件使得新西兰当局开始反思本国的枪支政策。总人口约 480 万的新西兰共持有 120 万支枪，相当于每 3 人拥有一支枪。相比于澳大利亚每 8 人持有一把枪的比率，新西兰的人均持枪率较高，但仍低于美国。

另外，新西兰的武器立法被认为比美国以外的大多数西方国家更宽松。枪支拥有者确实需要执照，但他们不需要对枪支进行登记。根据现行新西兰法律， 18 岁及以上的人可以购买 “ 军用半自动武器 ” ，而购买枪支的最低年龄限制为 16 岁。

新西兰总理阿德恩

18

日表示，克赖斯特彻奇枪击案发生后，有关枪支法改革的细节将在

10

天内公布，并宣布将对安全机构展开调查。阿德恩表示，清真寺枪击事件凸显了新西兰枪支法的薄弱，相关问题将得到解决。

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